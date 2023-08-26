أخبار الحوادث اليوم.. القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد.. وسيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على لص سرقة صنابير المياه من داخل مسجد عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، منذ قليل، محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالاشتراك مع صديقها وآخر لسرقته إلى جلسة الغد للمرافعة.

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قام فريق من هيئة النيابة الإدارية بمعاينة موقع انهيار جدار منزل حال إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق للعقار بناحية "عزبة معوض" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف، بما يشكل خطورة على حياة السكان بالمنطقة.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال مجري التحريات بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم ٢٣ يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم بمحافظة مطروح، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

شهدت مدينة ببا التابعة محافظة بني سويف حادثا غريبا، حيث أقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها، بعدما ظنت أنه سيتزوج عليها، وذلك قبل سفره بيوم إلى إحدى دول الخليج التي يعمل بها مدرسا.

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر محاكمة 73 متهما في القضية رقم 119926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، و627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية التجمع» لـ جلسة 21 أكتوبر.

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل دعوى قضائية مُقامة من أحد المحامين، طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي، حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون لجلسة 17 ديسمبر لورود تقرير المفوضين.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع فى كابينة كهرباء داخل مستشفى الزراعين بالدقى.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بيانا اعتذرت فيه عن قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى نتيجة بعض أعمال التخريب الناتجة عن محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى، مما يضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف ضغط الصرف الصحى، تجنبا لحدوث طفوحات بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع.

لقي مسجل خطر يدعى صدام، تاجر مخدرات بأسوان، واثنان من معاونيه، مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية.