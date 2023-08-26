السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

محاولة سرقة محبس بخط الطرد الرئيسى تقطع مياه الشرب عن مدينة قوص

مياه،فيتو
مياه،فيتو

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بيانا اعتذرت فيه عن قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى نتيجة بعض أعمال التخريب الناتجة عن محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى، مما يضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف ضغط الصرف الصحى، تجنبا لحدوث طفوحات بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع.

كما أكدت الشركة على أنه يتم توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية، وجار السيطرة على الموقف والإصلاح.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قنا قوص مياه قنا مدينة قوص

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