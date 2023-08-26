محاولة سرقة محبس بخط الطرد الرئيسى تقطع مياه الشرب عن مدينة قوص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بيانا اعتذرت فيه عن قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى نتيجة بعض أعمال التخريب الناتجة عن محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى، مما يضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف ضغط الصرف الصحى، تجنبا لحدوث طفوحات بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع.

كما أكدت الشركة على أنه يتم توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية، وجار السيطرة على الموقف والإصلاح.

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