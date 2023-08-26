النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار منزل داخل عزبة معوض ببني سويف (صور)

قام فريق من هيئة النيابة الإدارية بمعاينة موقع انهيار جدار منزل حال إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق للعقار بناحية "عزبة معوض" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف، بما يشكل خطورة على حياة السكان بالمنطقة.

نيابة الإدارية تعاين موقع انهيار جدار منزل بعزبة معوض ببني سويف

وتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دور أرضي، وأنه انهارت إحدى جدران العقار، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية في المنقولات والأثاث داخل الغرفة جراء الانهيار، وأن العقار ملاصق لمسجد "أحمد سعد" بعزبة معوض، والصادر له رخصة للإنشاء وموافقة بالإحلال والتجديد من وزارة الأوقاف، وأنه حال مباشرة المقاول لأعماله بالمسجد، انهار جدار العقار الملاصق له، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، وجاري إعادة بناء الجزء المنهار من المنزل وتعويض المواطن عما أصابه من أضرار وخسائر مادية.

وتولت النيابة الإدارية لنيابة سمسطا التحقيق، حيث قرر المستشار محمود المنشاوي – رئيس النيابة، استدعاء أحد المختصين بالإدارة الهندسية وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، وجاري استكمال التحقيقات.

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