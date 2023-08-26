السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد بالإسكندرية

القبض على لص سرقة
القبض على لص سرقة صنابير المياه من داخل مسجد بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على لص سرقة صنابير المياه من داخل مسجد عقب  تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

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بالفحص تبين أن المسجد في منطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية.

وبسؤال المسؤول عن المسجد (مقيم بدائرة القسم ) قرر أنه بتاريخ 20 أغسطس تلاحظ له قيام أحد الأشخاص (مجهول) بسرقة 3 صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد، وأضاف أنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر بالواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مُرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه – له معلومات جنائية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لـ (تاجر خردة "حسن النية") أرشد الأخير عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الاجهزة الامنية بالاسكندرية سرقة صنابير المياه سرقة مسجد

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