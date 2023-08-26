القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد بالإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على لص سرقة صنابير المياه من داخل مسجد عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
بالفحص تبين أن المسجد في منطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية.
وبسؤال المسؤول عن المسجد (مقيم بدائرة القسم ) قرر أنه بتاريخ 20 أغسطس تلاحظ له قيام أحد الأشخاص (مجهول) بسرقة 3 صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد، وأضاف أنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر بالواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مُرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه – له معلومات جنائية).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لـ (تاجر خردة "حسن النية") أرشد الأخير عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.