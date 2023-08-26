تأجيل دعوى سحب لقب السوبر من النادي الأهلي لـ 17 ديسمبر

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل دعوى قضائية مُقامة من أحد المحامين، طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي، حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون لجلسة 17 ديسمبر لورود تقرير المفوضين.

بدأ محفوظ دعواه القضائية أمام القضاء الإداري بصفته وكيلًا عن الإعلامي أحمد عبادة أحد أعضاء نادي الزمالك جاء فيها أن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصمًا فيها وزير الشباب وآخرين بطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان كافة قراراتها. وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون ج. ثم أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.

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السوبر الأهلاوي

وأضاف محفوظ في دعواه بطلب سحب لقب السوبر من الأهلي، وذلك بعد أن صرح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالعزم عن التنازل عن تلك دعوى بطلان لجنة الانضباط لأنها حققت الهدف منها قبل الحكم لأنه بمجرد رفع الدعوى تم إيقاف العقوبات بوقف كهربا الأمر الذي أشعر الزمالك النادي المنافس بعدم تحقيق العدالة وأجبره قرار لجنة الاستئناف على الانسحاب من المباراة وتم اختيار نادي بيراميدز بالسوبر وتم إشراك كهربا بالمباراة وتم حصول الأهلي على البطولة بتلك الحيلة القانونية التي غاب عنها المصداقية وكان وسيلة لحصد اللقب.

واستطرد محفوظ في دعواه. بالمطالبة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اتحاد كرة القدم بإعلان الأهلي بطل للسوبر لسنة 2023 لحين إلغاء القرار وإعادة المباراة بين الأهلي والزمالك لتوافر ركن الاستعجال أو الخطر حتى لا تأتي البطولة القادمة. فيضيع حق الزمالك في المنافسه على لقب السوبر 2023. وهو أمر من المستحيل تداركه أو إصلاحه.

وأكمل محفوظ بدعواه بأن إلزام قانون الرياضة 71 لسنة 2017 لم يسلب حق جهه الإدارة والقضاء من الهيمنة على كافة المنازعات الرياضية هو أمر لا يطابق المنطق أو القانون. فعلى الرغم أن قانون الرياضة وضع بعض الإجراءات أو الجهات التي يمكن للأصحاب المنازعات الرياضية اللجوء إليها. لا يمنع سلطة القضاء في الفصل في المنازعات الرياضية ولا يمنع سلطان جهة الإدارة بصفتها تمثل سلطه الدولة في الهيمنة على كل مناحي الرياضة بمصر.



واختتم محفوظ دعواه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إعلان الأهلي بطل للسوبر وإلغاء قرار اتحاد الكرة بذلك. وإعادة المباراة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل السوبر المصري. مع تنفيذ الحكم بمسودته واتخاذ اللازم قانونًا.