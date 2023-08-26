سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها في بني سويف، ظنت أنه سيتزوج عليها
شهدت مدينة ببا التابعة محافظة بني سويف حادثا غريبا ، حيث أقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها ، بعدما ظنت أنه سيتزوج عليها، وذلك قبل سفره بيوم إلى إحدى دول الخليج التي يعمل بها مدرسا.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوصول «أ.ر» في بداية العقد الخامس من العمر إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، مصابًا بقطع في العضو الذكري، وتم التوجيه بسرعة تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.
وألقت وحدة مباحث مركز شرطة ببا جنوب بني سويف القبض على زوجة المجني عليه، وتدعى «أ.ح» في العقد الرابع من العمر، لاتهامها بقطع عضو حساس لزوجها، وأبدت في اعترافاتها أنها قامت بجرمها شكًا منها بأن زوجها يفكر في الزواج بأخرى.
تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمة على جهات التحقيق.
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