السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

نيابة القاهرة الجديدة تستمع لـ ضابط التحريات في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

الواقعة، فيتو
الواقعة، فيتو

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال مجري التحريات بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم ٢٣ يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وحرزت النيابة العامة ٤ فيديوهات مقدمة إليها على أسطوانات من محامي محمد الشيبي وجاري الفحص للتأكد من صحتها.

 

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ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدمًا ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية.

 

كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

 

وكان الشيبي حرر محضر ضرب وتعدٍ ضد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بالقاهرة الجديدة.

 

أزمة الشيبي وحسين الشحات 

جدير بالذكر أن أزمة حسين الشحات تصدرت منذ فترة تريند مصر بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قام حسين الشحات، لاعب الأهلي، بـصفع لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي عقب نهاية الفريقين في بطولة الدوري العام، ما أثار ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين جماهير الكرة.

 

لم يقف الأمر عند حدود لاعب الأهلي حسين الشحات أو لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي، حيث قدمت إدارة نادي بيراميدز شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات".

 

ورد النادي الأهلي على ذلك بقرار توقيع غرامة مالية نصف مليون جنيه على الشحات وأعلن الأهلي عن العقوبة في بيان رسمي.

 

اعتذار حسين الشحات

وكان حسين الشحات نقدم باعتذار عما بدر منه من خلال بيان نشره عبر حسابه على تويتر قال فيه: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سُب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

 

وقال حسين الشحات في رسالته التي قدم فيها اعتذاره: "لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئًا وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعآ بشرف".

 

وتابع حسين الشحات اعتذاره فقال: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

 

وأكد الشحات اعتذاره بسبب تصرفه فقال: "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".
واستطرد قائلًا: "وأنني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".

 

عقوبة حسين الشحات 

وبرغم اعتذار حسين الشحات، لكن رابطة الأندية المصرية بالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، كانت أعلنت عقوبة حسين الشحات بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

 

وبرغم قبول نادي بيراميدز لاعتذار حسين الشحات في البداية، لكنه عاد وأعلن تصعيد الشكوى ضد الشحات، ولجميع الجهات المسؤولة في الكرة المصرية، وذكر في شكواه "أن النادي لن يسمح مطلقًا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة بيراميدز."

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