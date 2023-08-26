إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم في مطروح
أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم بمحافظة مطروح، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح تلقت اخطارًا من المستشفى بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم جماعي، وبالانتقال والفحص تبين تلقى مرفق الإسعاف بحالة تسمم أسرة بعد تناول وجبة طعام على طريق “ العلمين - وادي النطرون”، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد.
وتبين إصابة كلا فرح ع،17 سنة، سارة أ، 20 سنة، كريمة أ، 32 سنة، سميرة أ، 9 سنوات، جود أ، 7 سنوات، مالك أ، 3 سنوات، بحالة تسمم.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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