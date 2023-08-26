سيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا، المتهمة: ارتديت ملابس نوم لخداع الأمن

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، منذ قليل، محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالاشتراك مع صديقها وآخر لسرقته إلى جلسة الغد للمرافعة.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي:

أمر الإحالة يكشف التفاصيل الكاملة

النيابة العامة أحالت المتهمة وصديقها وآخر إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل مسن في منطقة روض الفرج، بسبب خلافات وسرقة المتهمين محتويات الشقة، حتى يُخيَّل إلى رجال المباحث أنها جريمة قتل بدافع السرقة.

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واعترفت المتهمة الأولى زوجة المجني عليه بجريمتها أمام النيابة العامة، وأقرت بوجود اتفاق فيما بينها والمتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهم الثاني والثالث.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الثالث أحضر عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة لإعدادها داخل المشروب الخاص بالمجني عليه، بمعرفة المتهم الثاني وسهلت بدورها احتساءه للمجني عليه، وفور تناوله فقد الوعي وحدثت وفاته.



واعترفت بمهاتفتها المتهم الثاني عقب وفاة المجني عليه لإعلامه، وعلى إثر ذلك حضر إليها مقررًا لها أنها لابد وأن تغير ملابسها الحالية وارتداء بدلًا منها قميص نوم، وما أن وافقته طلب منها النوم بجوار المجني عليه المتوفى، وصورها بتلك الوضعية مقررا لها أنه حال حضور الإسعاف وأهلية المتوفى لابد وأن تقرر لهم أن المتوفى تناول عقار الفياجرا حال ممارسته العلاقة معها وعلى إثر ذلك توفي.

وحال استجواب المتهمة قالت إن المجني عليه توفي في أثناء جماعها عقب تناوله عقار الفياجرا، وأن السند في ذلك الصور الفوتوغرافية المصورة بمعرفة المتهم الثاني، وأن تقرر أن المجني عليه كان يعتاد على تناول المهدئات والمنومات.

اعترافات المتهمة بقتل زوجها باستخدام الفياجرا

وحصلت "فيتو" على التحقيقات في القضية التي حملت رقم 3869 لسنة 2022، حيث ننشر أقوال المتهم بقتل مسن بمعاونة زوجته في التحقيقات، والتي جاءت على النحو التالي:



س: وهل سبق لك وأن قمت بشراء عقاقير مهدئة ومنومة؟ ج: أيوة س: وما هي أنواع تلك العقاقير؟ ج: أنا معرفش الاسم بالتحديد لأنه كان بيبقى مكتوب في الروشتة بالإنجليزي بس هي أدوية خاصة بالاكتئاب والمهدئات والمنومات. س: ولم كنت تقوم بذلك؟ ج: أنا وديت آية لدكاترة نفسيين 3 مرات بعلم أهلها، المرة الأولى كانت والدتها الله يرحمها معايا، ومرة كان معايا خالها، أنما المرة الأخيرة كنا لوحدنا وكانوا الدكاترة بيكتبوا على أدوية مهدئة لازم تأخذها بانتظام في فترة زمنية معنية مع المتابعة، وأنا كنت بتكفل بفلوس علاجها بعلم أهلها، وكنت بجيب لها الدواء بس بديها الجرعة اليومية لأنها كانت ممنوعة من الخروج من البيت وخصوصا بعد وفاة والدتها. س: وما هي علاقتك بالمجني عليه سيد العجمى؟ ج: أنا عرفته عن طريق آية بعد ما هي اشتغلت عنده وعلاقتى بيه كانت علاقة كويسة. س: وهل سبق لك التردد على العين السكنية خاصة المجني عليه؟ ج: أيوة س: وما هي عدد المرات التي ترددت فيها على مسكن المجني عليه؟ ج: حوالي 2 أو 4 مرات. س: وما هي ظروف وملابسات تلك الزيارات؟

ج: أول مرة روحتله البيت كنت عشان أعرف آية شغالة عند مين بالضبط وطبيعة الشغل، وعشان عرفت منها إن الراجل اللي شغالة عنده أخته اتوفت وتبقى زيارة تعارف وأعزيه في أخته بالمرة، والمرة الثانية كان عيد ميلاد آية معمول عند سيد العجمي في بيته فروحت عشان أحضر عيد ميلادها، والمرة الثالثة روحت البيت عنده عشان هو كان مدى آية سخان قديم وقالها ركبيه في بيت العيلة عندكم وروحت عشان آخده في العربية وأوصله لآية البيت، وآخر مرة روحت البيت كان اتوفى وآية كلمتني وقتها فروحت آخدها ونزلت.

س: وهل وقفت على طبيعة عمل المتهمة آية بهاء الدين محمد لدى المجني عليه سيد العجمى؟ ج: أيوة س: وما هي طبيعية عملها لدى المذكور؟ ج: هي كانت بتنظف الشقة وتحضر الأكل وتشوف طلباته وكانت بتروح من الظهر وتمشى على العشاء يوميا مقابل إنه بيراضيها كل يوم. س: وهل تقف على ظروف وملابسات زواج المتهمة آية بهاء بالمجني عليه سيد العجمي؟ ج: أيوة س: وما هي مقدمات ذلك؟ ج: اللي حصل إن لقيت آية جيالي المنطقة وجيبالي عقد جواز عرفي باسمها واسم سيد العجمي وممضي منه وممضي من علي اللي شغال عند سيد، وعايزاني أمضي عليه أنا كمان، فأنا في الأول قولتها لأ لأن الموضوع مكنش عاجبني لأن الراجل كبير في السن وكان الموضوع مفاجأة بالنسبة ليا، وبعدها تاني يوم لقيتها جايبة ورق أملاك باسم سيد العجمي شيله عندك عشان من ضمنه ورق شقة الهرم اللي هيكتبهالي مهر ليا، وفي يوم لقيتها جيبالي عقد عرفي تاني وممضي من سيد العجمي وعلي وأنا مضيت عليه أنا كمان. س: وما هو محتوى الأوراق التي قدمتها لك المتهمة آية؟ ج: شقة في الهرم وشقة في العجمي وأرض في الشروق وورق خاص بعربية فولفو وعربية 128 وبعض الأوراق الأخرى. س: وما هو باعثها في تقديم تلك الأوراق لك؟ ج: عشان تحفظ حقها وعشان سيد العجمي قالها أنا هديكي شقة الهرم. س: وما هي صلتك بذلك الأمر؟ ج: لأنى أنا زي ما قولت كنت قريب منها ومالهاش حد غيرى لأنها عاملة مشاكل مع قرايبها. س: ذكرت سلفًا بان المتهمة آية بهاء الدين قامت بمهاتفتك عقب وفاة المجني عليه سيد العجمي فما هي ظروف وملابسات ذلك؟ ج: اتصلت بيا يوم 2022/1/1 باليل وقالتي الحج سيد اتوفى فروحتلها البيت بعد ما رجعت من المستشفى وأخدتها عشان تروح على بيت قرايبها ولما سألتها عن اللي حصل قالتي علي اداله فياجرا وبعد ما أخدها طب ساكت. س: وهل ظل التواصل مستمرا بينك وبين المتهة آية عقب ذلك؟ ج: أيوة س: وما هي كيفية ذلك؟ ج: قابلت آية واديتها ورق الأملاك اللي كانت سلمتهولي وادته لمشيرة أخت سيد العجمي. س: وهل انتهى التواصل بينك وسالفة الذكر عقب تسليمك الأوراق؟ ج: أيوة