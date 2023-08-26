حريق منزل فى الصف وكابينة كهرباء تتسبب فى حريق داخل مستشفى الزراعين بالدقى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع فى كابينة كهرباء داخل مستشفى الزراعين بالدقى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق كابينة كهرباء داخل مستشفى الزراعين بالدقى وعلى الفور انتقت سيارتا إطفاء إلى مكان البلاغ وتم منع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في منزل بعزبة حسين عوض بجوار مسجد الإخلاص في الصف وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

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