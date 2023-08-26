مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

من المعروف أن أغلب العناكب لا تشكل خطر كبير على حياة البشر، إلا أنها شرسة في التهام الحشرات مثل الزباب «حيوان ثديي» والبعوض.

عنكبوت يبتلع ذبابة



وأكدت دراسة حديثة أن عنكبوت الأرملة الكاذبة يستهدف الفقاريات عادة، وكذلك السحالي والخفافيش والآن الزبابات (الزّبّاب حيوان من الثدييات يشبه الفأر، له أنف طويل مدبّب وعينان وأذنان صغيرتان، يأكل الحشرات).

وكشف مقطع فيديو نشره معدو الدراسة عن مشهد مروع خارج نافذة غرفة نوم في جنوب إنجلترا، حيث التهمت أنثى عنكبوت زبابة قزمة (Sorex minutus).

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وعلى الرغم من أن الزبابة القزمية تعتبر عملاقة مقارنة بالعنكبوت، حيث يبلغ طولها عادة حوالي 5 سم (2 بوصة) بالإضافة إلى ذيل يبلغ طوله 4 سم.ويبلغ طولها أكثر من ثلاثة أضعاف طول عنكبوت الأرملة الكاذبة، الذي يبلغ طوله 1.4 سم، كما تزن حوالي 10 أضعاف وزنه، إلا أنه تمكن من ابتلاعها

وتتعامل الأرملة الكاذبة مع الفريسة الضخمة بمزيج من السم القوي والحرير القوي، مثل عناكب الأرملة الحقيقية (بما في ذلك عناكب الأرملة السوداء السيئة السمعة وعناكب الظهر الحمراء).

وهذا ما حدث في منزل بمدينة تشيتشيستر، في جنوب إنجلترا، حيث سجل عالم الحيوان بجامعة غالواي، دون ستورجيس، مقطع فيديو مذهل.

ويُظهر الفيديو شبكة عنكبوت أرملة كاذبة، تقع خارج نافذة غرفة النوم، مع حيوان ثديي صغير عالق في الحرير. وساعد التحليل اللاحق لبقايا الثدييات الباحثين على التعرف عليه على أنه زبابة قزمة.