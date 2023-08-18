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رياضة

الهلال السعودي عن ياسين بونو: أسد الأطلس في معقـل الزعماء.. العنكبوت القافز

ياسين بونو،فيتو
ياسين بونو،فيتو

ياسين بونو، حرصت صفحة نادي الهلال السعودي علي الترحيب بالمغربي ياسين بونو حارس مرمي الفريق الجديد بعد إعلان توقيعه رسميا لصفوف الفريق السعودي.

 

 

وكتبت صفحة الهلال السعودي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أهــلًا "بـونـو"..الأسد الأطلسي هو حارس مرمانا".

كما كتبت صفحة الهلال:"أسد الأطلـس في معقـل الزعمـاء.. العنكبوت القافز ".

و أعلن نادي الهلال السعودي، ضم الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمي إشبيلية رسميا إلي صفوف الفريق لمدة ثلاث مواسم حتي 2026.

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وأكد الهلال السعودي عبر صفحته، توقيع ياسين بونو حتي عام 2026 في أحد فنادق باريس  .

وأوضح الهلال السعودي أن الوليد بن طلال العضو الذهبي للنادي هو من تكفل بالصفقة.

 

 

وكان الهلال السعودي، نشر فيديو لتقديم اللاعب المغربي عبر صفحته الرسمية علي موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك معلقا:" ديمــا هـلال.. ديمــا أزرق".

وكان خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إِشبيلية الإسباني، كشف في وقت سابق  موقف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق من الاستمرار أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأكد مينديليبار في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية على أن بونو سيرحل عن صفوف الفريق الأندلسي وسينتقل إلى صفوف الهلال السعودي، بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 5/4.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع إشبيلية، للحصول على خدمات المغربي مقابل 19 مليون يورو، كرسوم ثابتة بالإضافة إلى متغيرات إضافية تجعل قيمة الصفقة 21 مليون يورو.

 

جدير بالذكر أن بونو دخل قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي بعد تعرض حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يستقر الميرنجي على التعاقد مع الإسباني كيبا حارس تشيلسي على سبيل الإعارة.

 

وكان  فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقال في أوروبا أكد أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".

 

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