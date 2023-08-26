الثانية خلال ساعات، الجيش الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في بيلجورود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية نجحت في إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية في إحدى مناطق مقاطعة بيلجورود.

هجوم بطائرات مسيرة على موسكو

وفي وقت سابق من اليوم كشف عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عن نجاح أنظمة الدفاع الجوي الروسية في تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو: "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، والجهات المختصة تعمل في موقع الحادث".

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ورغم إحباط الهجوم إلا أن السلطات الروسية علّقت الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من مطارات “فنوكوفو، شيريميتييفو، دوموديدوفو”

وأكدت وسائل إعلام روسية، أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المطارات الثلاث. وباتت العاصمة الروسية تتعرض بشكل منتظم لهجمات بطائرات مسيّرة تطلقها أوكرانيا، لكن الأخيرة لا تتبنى الأمر صراحة.

تعليق الرحلات الجوية في مطارات موسكو

وأدت هجمات أوكرانية على موسكو، وكان آخرها قبل 3 أيام إلى تعليق الرحلات الجوية في مطارات موسكو.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.

وصعدت أوكرانيا من وتيرة عملياتها الهجومية التي تستهدف فيها الأراضي الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد فشل هجومها المضاد الذي تجهز له منذ عدة أشهر لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

ونفذت القوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة هجمات عديدة على القرم وموسكو بيلجورد المقاطعة الحدودية مع كييف.