السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حازم إمام يقترح إقامة الدوري من دور واحد ويعلن موعد معسكر الفراعنة

حازم إمام، فيتو
حازم إمام، فيتو

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب الأول سوف يبدأ معسكره في 4 سبتمبر المقبل، قبل مواجهة إثيوبيا يوم 8 من الشهر نفسه.

 

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": "مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس سوف تقام على إستاد الدفاع الجوي، كما نحاول تجهيز مباراتين وديتين في أكتوبر أول المقبل مع منتخبين من المستوى الأول والثاني".

 

وديات منتخب مصر

وشدد: "البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، طلب مواجهة منتخبات أفريقية في التجارب الودية، قبل تصفيات كأس العالم 2026، كما تواصل فيتوريا مع السويسري مارسيال كولر المدير الفني للأهلي بشأن لاعبيه الدوليين من معسكر الفراعنة".

Advertisements

الدوري المصري

 

الدوري المصري 

وواصل حازم إمام: "الموسم المقبل صعب للغاية، وتحدثت مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بشأن ذلك، واقترحت إقامة بطولة الدوري الموسم المقبل من دور واحد، على أن ينافس 8 أندية على اللقب، والـ 10 أندية الأخرى تنافس على الهبوط".

 

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية - كوت ديفوار 2024.


موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب إثيوبيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على إستاد الدفاع الجوي.

 

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وإثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

حازم إمام اتحاد الكرة المنتخب الاول اثيوبيا منتخب مصر روي فيتوريا عامر حسين

مواد متعلقة

فشل مفاوضات اتحاد جدة مع بديل محمد صلاح

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

حازم إمام ضمن فريق تحليل المباريات بالدوري السعودي

ميدو يكشف دور حازم إمام في قيد صفقات الزمالك

الأكثر قراءة

برافو عليكي أخدتي التريند، شريف منير يعلق على ظهور ابنته أسما حليقة الرأس (فيديو)

شاهد، فيديو الراقصة الذي هز القليوبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

حازم إمام يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك ويكشف موقفه من الترشح لرئاسة النادي

سوزا يصدم كولر ويضع شروط جديدة للموافقة على الانتقال للأهلي

أول تعليق من رياضة القليوبية على فيديو راقصة حفل تكريم أوائل الثانوية بمركز شباب

حازم إمام يقترح إقامة الدوري من دور واحد ويعلن موعد معسكر الفراعنة

سعر السكر مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

بعد توبيخ روسيا، تصريح جديد من بايدن بشأن سقوط طائرة قائد فاجنر

Advertisements

منوعات

المزيد

خبير اقتصادي يطلق مبادرة "مصر الحقيقية" للكشف عن ثرواتها السياحية

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

المزيد

انفوجراف

بدأت حياتها مطربة ورفضت الحب بسبب أنانية الرجالة.. حكايات من حياة راهبة المسرح أمينة رزق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 26- 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

موانع غفران الذنوب من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية