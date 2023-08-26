حازم إمام يقترح إقامة الدوري من دور واحد ويعلن موعد معسكر الفراعنة

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب الأول سوف يبدأ معسكره في 4 سبتمبر المقبل، قبل مواجهة إثيوبيا يوم 8 من الشهر نفسه.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": "مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس سوف تقام على إستاد الدفاع الجوي، كما نحاول تجهيز مباراتين وديتين في أكتوبر أول المقبل مع منتخبين من المستوى الأول والثاني".

وديات منتخب مصر

وشدد: "البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، طلب مواجهة منتخبات أفريقية في التجارب الودية، قبل تصفيات كأس العالم 2026، كما تواصل فيتوريا مع السويسري مارسيال كولر المدير الفني للأهلي بشأن لاعبيه الدوليين من معسكر الفراعنة".

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الدوري المصري

الدوري المصري

وواصل حازم إمام: "الموسم المقبل صعب للغاية، وتحدثت مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بشأن ذلك، واقترحت إقامة بطولة الدوري الموسم المقبل من دور واحد، على أن ينافس 8 أندية على اللقب، والـ 10 أندية الأخرى تنافس على الهبوط".

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية - كوت ديفوار 2024.



موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب إثيوبيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على إستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وإثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.