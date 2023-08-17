الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حازم إمام ضمن فريق تحليل المباريات بالدوري السعودي

حازم إمام،فيتو
حازم إمام،فيتو

الدوري السعودي،  أعلنت قنوات ssc  السعودية ظهور حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، ضمن فريق تحليل مباراة أهلي جدة وفريق الخليج بالدوري السعودي اليوم.

ويلتقي فريق أهلي جدة السعودي مع نظيره فريق الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطني  في اللقاء الذي سوف يجمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج

وتقام مباراة أهلي جدة والخليج في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب  الأمير محمد بن فهد.

Advertisements

غياب فيرمينو عن مباراة الخليج

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن غياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مواجهة الخليج القادمة في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وأشار  الأهلي في بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن فيرمينو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات وتأكد غيابه عن مواجهة الخليج وسوف يخضع مع الجهاز الطبي لجلسات علاج طبيعي مكثفة من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات الفريق.

وحصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينه أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

وحقق فريق أهلي جدة الفوز على حساب الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة ليحقق الفريق الأهلاوي أول 3 نقاط في مشواره في جدول الدوري.

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتألق فيرمينو مع أهلي جدة في الجولة الأولى، ليسجل 3 أهداف "هاتريك" ويقود فريقه للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر تغريدة أعلن فيها، فوز الهدف الأول الذي سجله فيرمينو في شباك الحزم، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، ليجمع النجم البرازيلي بين جائزة أفضل هدف وجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى من المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن فيرمينو (31 عاما) انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي أهلي جدة السعودي البرازيلي روبرتو فيرمينو بطولة الدوري السعودي للمحترفين بطولة الدوري السعودي حازم امام عضو اتحاد الكرة حازم إمام نادي اهلي جدة السعودي

مواد متعلقة

تأهل منتخب إنجلترا لنهائي مونديال السيدات يتصدر صحف العالم

استقالة مدرب منتخب سيدات أمريكا بعد الخروج من المونديال

مفاجاة في أسباب رفض نادي الشرطة استضافة مباراة المطرية ودياموند

نادي اتحاد الشرطة يرفض استضافة مباراة المطرية ودياموند

إنجلترا تفوز على أستراليا وتصعد لنهائي كأس العالم للسيدات

معسكر إنجليزي للمنتخب السعودي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023

قائمة الأجانب بالنصر السعودي استعدادًا للمشاركة في أبطال آسيا

إعلامي سعودي يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح لاتحاد جدة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الأهلي، رساله غامضة لـ صلاح محسن عبر انستجرام

موقف سيد عبد الحفيظ من حضور احتفالية الأهلي

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

قراران جديدان من رئيس الوزراء، اعرف التفاصيل (مستند)

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

بدء توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2024 وارتفاع ثمنه لهذا السعر

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

غلق صالة 1 في مطار القاهرة بسبب أعمال التطوير

الأحد المقبل فتح باب التنسيق الإلكتروني لهذه الفئات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

المزيد
الجريدة الرسمية