الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

موهبة إسبانيا تقترب من أهلي جدة السعودي

اهلي جدة، فيتو
اهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، حددت إدارة الأهلي، موعد إعلان التعاقد مع الإسباني جابري فيجا لاعب وسط سيلتا فيجو، والبالغ 21 عاما، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد فيجا أحد المواهب الشابة في القارة العجوز، حيث تدرج في نادي سيلتا فيجو حتى تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم الموسم الماضي.

وأكدت تقارير صحفية، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، أن فيجا وافق على العرض المقدم له من النادي الأهلي، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

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وسيوقع فيجا على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 مواسم حتى صيف عام 2024، حيث سيحصل على راتب سنوي قدره 12.5 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن الإسباني جابرييل فيجا سيجري الفحص الطبي، اليوم في باريس قبل التوقيع الرسمي لأهلي جدة.

وأكدت أن من المتوقع أن ينضم فيجا إلى تدريبات الأهلي بعد أن يتجاوز الفحص الطبي.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم: لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، إذا وصل العرض سيتم رفضه، محمد صلاح لاعبًا لليفربول وهو ملتزم بنسبة 100%.

بدائل محمد صلاح في ليفربول

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول لا زال يقاوم ويصر على بقاء اللاعب.

وتابعت "رغم رفض ليفربول بيع صلاح، لكن الفريق الإنجليزي حدد 3 لاعبين لمحاولة التعاقد مع أحدهم تحسبا لرحيل الفرعون المصري".

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وأشارت الصحيفة "ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس، خيارات ليفربول لتعويض صلاح".

ونوهت توتو سبورت أن نادي يوفنتوس يقدر لاعبه فيديريكو كييزا بنحو 60 مليون يورو.
وحرصت جماهير اتحاد جدة على مطالبة الإدارة بالتعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية  إلى أن اتحاد جدة يحاول منذ فترة كبيرة التعاقد مع محمد صلاح، بعد ما أصبح مطلبا جماهيريا.

وارتدت جماهير الاتحاد المتواجدة امس في مدرجات استاد الملك فيصل بن فهد قناعا يحمل صورة محمد صلاح، لتكون رسالة مباشرة للاتحاد أن الفريق يجب أن يتعاقد مع الدولي المصري قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

محمد صلاح، يراقب نادي المقاولون العرب عن كثب ما ستصير إليه مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

وبالتالي فإن المقاولون سيحصل على نسبة 4 % وفقا لتصريحات نادي المقاولون السابق والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.

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