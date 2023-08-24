الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، يراقب نادي المقاولون العرب عن كثب ما ستصير إليه مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

 

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

 

وبالتالي فإن المقاولون سيحصل على نسبة 4 % وفقا لتصريحات نادي المقاولون السابق والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.

 

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وفي حال حصول المقاولون على نسبة حق التضامن في محمد صلاح بعدما لعب في صفوفه ما بين 13 -23 عاما، سيحصل المقاولون على مبلغ 167 مليون جنيه 

وأكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ناديه له الحق في الحصول على نسبة 4 % كحق رعاية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

 

المقاولون يحصل على رعاية 4 % من إعادة بيع محمد صلاح

 

وقال رئيس المقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية في وقت سابق، إن هناك حق رعاية للمقاولون بحيث يحصل النادي على نسبة 4 % من قيمة انتقال كل أي منهما من نادي لآخر طوال فترة تواجدهما في الملاعب.

وكان المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة  عن سر الاستفادة المالية المستمرة من انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

 

 

 

وقال عادل فتحي في تصريحات تلفزيونية: “ لم أكن أعلم أن للمقاولون حقوق في كل انتقال لصلاح إلى أي نادي، فوجئت ببعض الإعلاميين يؤكدون لي أن لنا حق رعاية مستمر في اللاعب”.

المقاولون له حق رعاية مستمر في محمد صلاح 


وواصل: “قمت بقراءة لوائح الفيفا ووجدت أن للنادي حق في رعاية اللاعب الذي يقضي الفترة من 13-23 سنة  من عمره داخل النادي وبالتالي فإن المقاولون أصبح له حق رعاية مستمر في صلاح”.

المقاولون يحصل على 30 مليون جنيه 

وأشار عادل إلى أن نادي المقاولون حصل على 30 مليون جنيه من عائد انتقال صلاح من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي.


وواصل: “ليفربول اتفق مع روما على أن يسدد تلك القيمة؛ وحصلنا على المبلغ من مسئولي النادي الإيطالي”.

لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم

تقول لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين 

"إذا انتقل لاعبا محترفا خلال مدة عقده، يدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية (تضامن) على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات.

ونسبة الرعاية تعكس أرقام السنوات التي كان اللاعب مسجلا بها في هذه الأندية بين مواسم عيد ميلاده الثاني عشر والثالث والعشرين".

يعني ذلك أن كل الأندية التي مثلها اللاعب وكان مقيدا لديها بين سن 12 عاما وسن 23 عاما لها نسبة من حق الرعاية، بما فيها الأندية التي أعير لها وهم المقاولون وبازل وفيورنتينا وتشيلسي.

 

 

 

وانتشرت تقارير إسبانية وفرنسية تفيد برغبة اتحاد جدة في ضم محمد صلاح، وجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري السعودي للمحترفين، متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن اتحاد جدة يعرض 100 مليون يورو على ليفربول، للتخلي عن محمد صلاح، مع منح الفرعون المصري، 200 مليون إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

رد لوفرين على أخبار انتقال صلاح لاتحاد جدة 


ومع انتشار تلك الأنباء، رد ديان لوفرين، المعروف بصداقته القوية مع محمد صلاح، بصورة على موقع تويتر، ردا على تلك الأخبار، يتواجد عليها تعليق "كف عن الكذب".

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الموسم، ودعم صفوفه بكل من، كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا وفابينيو.

محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة


أكدت قناة بي إن سبورت القطرية موافقة النجم المصري محمد صلاح على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر اللاعب المصري الاتفاق بين إدارة نادي ليفربول واتحاد جدة لحسم كافة الأمور الخاصة بانتقال اللاعب والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه ليفربول نظير الاستغناء عن محمد صلاح.

وأعلن مراسل “ بي إن سبورت ” عن حصول اللاعب المصري على عقد مالي ضخم يفوق راتب كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فيما سيحصل محمد صلاح على مزايا أخرى.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

 

 

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