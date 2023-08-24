الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تحدث الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول السابق، عن الأنباء التي تزعم قرب انتقال النجم المصري محمد صلاح لفريق اتحاد جدة السعودي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ناديه ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2025.

وانتشرت تقارير إسبانية وفرنسية تفيد برغبة اتحاد جدة في ضم محمد صلاح، وجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري السعودي للمحترفين، متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن اتحاد جدة يعرض 100 مليون يورو على ليفربول، للتخلي عن محمد صلاح، مع منح الفرعون المصري، 200 مليون إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

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رد لوفرين على أخبار انتقال صلاح لاتحاد جدة 

ومع انتشار تلك الأنباء، رد ديان لوفرين، المعروف بصداقته القوية مع محمد صلاح، بصورة على موقع تويتر، ردا على تلك الأخبار، يتواجد عليها تعليق "كف عن الكذب".

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الموسم، ودعم صفوفه بكل من، كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا وفابينيو.

محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة

أكدت قناة بي إن سبورت القطرية موافقة النجم المصري محمد صلاح على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر اللاعب المصري الاتفاق بين إدارة نادي ليفربول واتحاد جدة لحسم كافة الأمور الخاصة بانتقال اللاعب والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه ليفربول نظير الاستغناء عن محمد صلاح.

وأعلن مراسل “ بي إن سبورت ” عن حصول اللاعب المصري على عقد مالي ضخم يفوق راتب كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فيما سيحصل محمد صلاح على مزايا أخرى. 

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

 

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