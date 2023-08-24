الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بسبب تعنت ليفربول، اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يسعى نادي اتحاد جدة بشتى الطرق، للحصول على جهود المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن اتحاد جدة مستعد لتقديم كل شيء من أجل حسم صفقة محمد صلاح.

وتابعت مصادر خاصة للشبكة العالمية، أن القرار النهائي في يد ليفربول، بعد استعداد صلاح لقبول عرض اتحاد جدة.

ليفربول يرفض بيع محمد صلاح 

وقال كافي سوليكول، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، إن ليفربول لا زال يُصر على قراره بأن محمد صلاح ليس للبيع.

Advertisements

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" قد أوضحت في وقت سابق، أن صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، ويتبقى فقط اتفاق الفريق السعودي مع ليفربول.

وفي سياق متصل، أكد فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، أن موقف ليفربول واضح وثابت ولم يتغير، بأن اللاعب المصري لن يباع.

وشدد رومانو على أن ليفربول لا ينوي التفاوض، ولن يسمح برحيل لاعبه المصري.

اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح 

ونوه أن اتحاد جدة يأمل أن يتقدم محمد صلاح بطلب الرحيل عن ليفربول، لإنجاز الصفقة في أسرع وقت.

أما الصحفي الإنجليزي نيل جونز أوضح أن ليفربول لم يتلق أي عرض من اتحاد جدة حتى الآن.

وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورجن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي بالجولة الأولى من البريميرليج، وخروج اللاعب المصري غاضبا.

ووقع محمد صلاح، على عقد جديد مع ليفربول في الصيف الماضي، لينتهي عقده في صيف 2025.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد جدة محمد صلاح ليفربول صلاح فابريزيو رومانو

مواد متعلقة

الدوري السعودي، تطورات جديدة في مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

أغرته الفلوس، ليفربول يغير موقفه بشأن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح

الصحف الإنجليزية تتجاهل مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

نشرها عضو سابق بمجلس الإدارة، صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال

الأكثر قراءة

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها.. فيتو في موقع الحادث.. وشهود العيان: كانت بتحب خطيبها ومتحملتش (صور)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 ومصاريف 16 كلية بها

السيرة الذاتية للنائب العام الجديد، ما لا تعرفه عن المستشار محمد شوقي فتحي

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية