بسبب تعنت ليفربول، اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح

يسعى نادي اتحاد جدة بشتى الطرق، للحصول على جهود المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن اتحاد جدة مستعد لتقديم كل شيء من أجل حسم صفقة محمد صلاح.

وتابعت مصادر خاصة للشبكة العالمية، أن القرار النهائي في يد ليفربول، بعد استعداد صلاح لقبول عرض اتحاد جدة.

ليفربول يرفض بيع محمد صلاح

وقال كافي سوليكول، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، إن ليفربول لا زال يُصر على قراره بأن محمد صلاح ليس للبيع.

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وكانت شبكة "بي إن سبورتس" قد أوضحت في وقت سابق، أن صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، ويتبقى فقط اتفاق الفريق السعودي مع ليفربول.

وفي سياق متصل، أكد فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، أن موقف ليفربول واضح وثابت ولم يتغير، بأن اللاعب المصري لن يباع.

وشدد رومانو على أن ليفربول لا ينوي التفاوض، ولن يسمح برحيل لاعبه المصري.

اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح

ونوه أن اتحاد جدة يأمل أن يتقدم محمد صلاح بطلب الرحيل عن ليفربول، لإنجاز الصفقة في أسرع وقت.

أما الصحفي الإنجليزي نيل جونز أوضح أن ليفربول لم يتلق أي عرض من اتحاد جدة حتى الآن.

وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورجن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي بالجولة الأولى من البريميرليج، وخروج اللاعب المصري غاضبا.

ووقع محمد صلاح، على عقد جديد مع ليفربول في الصيف الماضي، لينتهي عقده في صيف 2025.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.