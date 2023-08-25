الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص لسرقة التكاتك في البحيرة

تشكيل عصابى، فيتو
تشكيل عصابى، فيتو

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة مركبات "التوك توك" بالبحيرة.

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام  7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، والإتجار في متحصلات نشاطهم الإجرامي.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض).

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وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب 4 وقائع بدائرة مركزي شرطة (رشيد - إدكو) وأرشدوا عن المسروقات ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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إدارة البحث الجنائى تشكيلات العصابية قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة وزارة الداخلية سرقة مركبات التوك توك

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