الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 530 طربة حشيش في الدقي

530 طربة حشيش
530 طربة حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلو جرام - مبلغ مالي.

ضبط عنصر إجرامي بحوزة 530 طربة حشيش داخل سيارة في الدقي 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 3.710 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

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