كمين يسقط عنصرا إجراميا بحوزته 120 طربة حشيش داخل سيارة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام قبل ترويجهم وإتمام صفقة بيعهم.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (360 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
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