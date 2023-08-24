الدوري السعودي، يلتقي فريق اتحاد جدة مع نظيره الرياض، مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق أحداث مباراة الاتحاد والرياض في تمام الـ9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في المواجهتين السابقتين، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة.

بينما يتواجد الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى.

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وذكرت تقارير سعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أكدت أنه لا صحة لوجود خلاف بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، والبرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الكروي الأول.



وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بوجود خلاف في وجهات النظر بين المدرب نونو سانتو والفرنسي كريم بنزيمة حول طريقة اللعب، التي لا تناسبه، فضلًا عن مطالبات النجم الاتحادي بمنحه شارة القيادة وفقًا لمصادر اتحادية في الطائف خلال منافسات البطولة العربية للأندية.

وقالت إدارة نادي الاتحاد إن كريم بنزيمة لم يطلب قط شارة القيادة، وإن علاقته مع مدرب الفريق رائعة جدًا ومثالية.

ونشر حساب نادي الاتحاد، عبر حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، العديد من الصور للنجم الفرنسي بنزيمة وهو يوزع الابتسامات مع زملائه اللاعبين.

وهزّ بنزيمة الشباك في أول ثلاث مباريات مع الاتحاد في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية، وسط دعم كبير من المشجعين، لكن عندما جاءت المواجهة الأهم أمام غريمه المحلي الهلال توقفت ماكينة الأهداف.

وأخفق مهاجم منتخب فرنسا في هزّ الشباك في الفوز على الرائد والطائي، في مستهل رحلة دفاعه عن لقب الدوري.

ونشر النادي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، مقطعًا مصورًا مقتضبًا للاعب الفرنسي وهو مسترخٍ، وابتسم للكاميرا وغمز، كما نشر صورًا عدة لمران الفريق يبدو بنزيمة في إحداها متحدثًا إلى المدرب البرتغالي.

فيما تجاهلت الصحف الإنجليزية الصادرة اقتراب انضمام النجم الفرعوني محمد صلاح لاعب ليفربول من اتحاد جدة السعودي واهتمت بمستقبل الدولي الإنجليزي السابق ماسون جرينوود بعدما أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده.

وألقت الصحف اليومية الإنجليزية الضوء على موقف الأندية السعودية من ضم ماسون جرينوود لكنها تجاهلت ضم محمد صلاح.

ديلي ستار

وعنونت صحيفة ديلي ستار: "رجل غير مرغوب فيه. رد الفعل العنيف المحتمل يبعد الأندية السعودية عن جرينوود".

وفي عنوان جانبي كتبت: "تشيلسي حريص على بالوجون"، في إشارة إلى مهاجم آرسنال.

ديلي ستار

ديلي إكسبريس

أما صحيفة ديلي إكسبريس فظهرت بعنوان: "عالم أوين ينقلب رأسا على عقب. سيغيب عن أول مباراتين بسبب إعادة الإيقاف"، في إشارة إلى غياب أوين فاريل عن أول مباراتين في كأس العالم للرجبي.

وفي الجانب كتبت: "عملية طارئة يجريها بيب"، في إشارة إلى إجراء بيب جوارديولا جراحة في الظهر في برشلونة سيغيب بسببها عن مباراتين لمانشستر سيتي.

وكتبت أيضا: "الأندية السعودية تقول لا لماسون (جرينوود)".

ديلي إكسبريس

ديلي تلجراف

كما عنونت صحيفة ديلي تلجراف: "إيقاف فاريل يمثل ضربة كبيرة لبورثويك"، في إشارة إلى مدرب إنجلترا للرجبي.

وفي الأسفل كتبت: "انتقال جرينوود يعد مخاطرة كبيرة بالنسبة للدوري السعودي".

ديلي تلجراف

التايمز

وعنونت صحيفة التايمز: "إيقاف فاريل مباراتين في كأس العالم".

وكتبت أيضا: "الدوري السعودي يستعد لتجنب جرينوود".

التايمز

ميرور

ومن جانبها عنونت صحيفة ميرور: "غير مرغوب به من أي أحد. سيرحل عن يونايتد ولكن الأندية حول العالم مترددة بشأن ضم جرينوود".

صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال

محمد صلاح، أثارت تغريدة أحمد القطب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السابق عبر سناب شات بصورة محمد صلاح نجم ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت قنوات الكأس السعودية، كشفت عن مفاجأة بشأن محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الكأس الرياضية السعودية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إن مصادرها في لندن أكدت سفر أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة إلى هناك من أجل حسم صفقة محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح سيكون لاعبًا جديدًا في صفوف نادي اتحاد جدة بعد ساعات، وذلك مع اقتراب رئيس نادي الاتحاد من إنهاء التفاصيل الخاصة بالاتفاق مع ناديه ليفربول.

وسادت حالة من الخوف الشديد انتابت جمهور نادي الاتحاد السعودي بسبب عدم تعاقد النادي مع لاعب المنتخب ونجم ليفربول اللاعب محمد صلاح، فجماهير الكرة السعودية يريدون انضمام محمد صلاح للدوري السعودي، لكن الصفقة مع الاتحاد لاتزال مبهمة.

انضمام محمد صلاح للدوري السعودي

انضمام محمد صلاح للدوري السعودي، وخاصة اللاعب مع نادي اتحاد جدة أصبح مطلبًا لجماهير النادي، حيث أثار اقتراب إغلاق موسم الانتقالات الصيفي في 7 سبتمبر المقبل، حالة من الخوف الشديد لدى الجماهير السعودية لعدم إتمام صفقة محمد صلاح حتى الآن.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.

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