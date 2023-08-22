محمد صلاح مطلب للجماهير السعودية، ومخاوف من فشل الصفقة قبل إغلاق الميركاتو

محمد صلاح، حالة من الخوف الشديد انتابت جمهور نادي الاتحاد السعودي بسبب عدم تعاقد النادي مع لاعب المنتخب ونجم ليفربول اللاعب محمد صلاح، فجماهير الكرة السعودية يريدون انضمام محمد صلاح للدورى السعودي، لكن الصفقة مع الاتحاد لاتزال مبهمة.

إنضمام محمد صلاح للدوري السعودي



إنضمام محمد صلاح للدوري السعودي، وخاصة اللاعب مع نادي اتحاد جدة أصبح مطلب لجماهير النادي، حيث أثار اقتراب إغلاق موسم الانتقالات الصيفي في 7 سبتمبر المقبل، حالة من الخوف الشديد لدي الجماهير السعودية لعدم إتمام صفقة محمد صلاح حتى الآن.



علق هتان النجار قائلًا: "كل المعلومات تشير إلى أن مفاوضات نادي الاتحاد مع (محمد صلاح) متقدمة."

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صفقة محمد صلاح تثير المخاوف، فيتو



ورد محمد الخليفي فقال: "بحسب تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الاتحاد يُركّز على صفقة ضم محمد صلاح حيث سيحاولون إقناع نجم "الريدز" قبل إغلاق سوق الانتقالات بالسعودية في 7 سبتمبر المقبل، بعد أسبوع من انتهاء نافذة الانتقالات في كرة القدم الأوروبية، ليصبح آخر المنضمين من عقد النجوم في الدوري السعودي."

وعبر خالد عن مخاوفه قائلًا: "ما راح اتعشم حتى لو يطلع فابريزيو بنفسه ويتكلم"

مطالبات بسرعة انجاز صفقة محمد صلاح



وقال أي أكس " لازم بسرعة يجي رد موافقة او رفض عشان نقدر نفاوض الخيار الثاني فترة الانتقالات في أوروبا باقي عليها 11 يوم مانبغى بالنهاية لا صلاح ولا غيره ونكمل بدون جناح ثاني"

اللاعب محمد صلاح، فيتو



أما ركي المي فقال: "ورب الكعبه كابوسي اذا ما تمت... هذه الصفقة راح تسعدني شهور"

وعلقت زهور قائلة: "سبحان الله.. وكل المصادر الرسمية تنفي المفاوضات"

وقال تركي: "الاتحاد يركّز على صفقة ضم محمد صلاح قبل إغلاق سوق الانتقالات بالسعودية في 7 سبتمبر المقبل.. فهل يكون آخر المنضمين من عقد النجوم في الدوري السعودي؟"

ورد عزام قائلًا: "ماراح اعشم نفسي ولحد يعشم نفسه"

صفقة محمد صلاح المبهمة



أما فهد فعبر عن اندهاشه من عدم الحديث عن صفقة محمد صلاح فقال: "إعلامنا ما يجيب علم صلاح لاعب عالمي مو معقول ولا مصدر أجنبي يتكلم عنه ومستحيل الصفقة تتم لان أصلا مافيه موافقة من البداية"

لاعب ليفربول محمد صلاح، فيتو



وقال محمد عميد آسيا: " اشهد بالله.. الله يكون في عون رئيسنا. الغالي ابو فيصل.. يوم في مصر عند والد محمد صلاح. ويوم في لندن. يترجا كلوب يوافق. ويوم في باريس يطارد وراء راموس وفاران. ابن نافل يصحى من النوم يذهب الى مقر النادي يحصل قدامه ثلاثه لاعبين في انتظارها يوقع معاهم؟"

أما خالد العليان فقال: "صفقة انتقال محمد صلاح لنادي الإتحاد تمت بنسبة كبيرة جدًا اللاعب موافق ليفربول موافق.. شروط ليفربول: •موافقة يورغن كلوب •موافقة نادي الاتحاد على قوانين سداد الدفعات المالية.. باقي تكه"

صفقة محمد صلاح لإتحاد جدة، فيتو



وعبر أف سي بي عن مخاوفه فقال: "ليفربول وافق بس باقي كلوب خطة الرجعه المطلوب حطها في راس كلوب"

ورد فارس قائلًا: " موافقة كلوب اصعب من موافقة مبابي للعب في دورينا"

يورجن كلوب يتمسك باللاعب محمد صلاح



أما عبد الرحمن فقال: " اللاعب بيضغط عليه لين يوافق وممكن الاداره تضغط عليه مافيه شي مستحيل ليفربول عنده نقص في خانات مو خانه وحده وبالمبلغ ذا يقدر يسد احتياجاته اعتقد اقتربت"

وعلق هلالي صميم البوساني قائلًا: "يورغن كلوب صرح باخر مباراه وتكلم عن تمسكه باللاعب واحتياج الفريق له اعتقد مارح يفرطون به ليفربول ابد، اتمنى اتمنى يجي دورينا بغض النظر عن من الي رح ياخذه هالشي لمصلحه دورينا"

محمد صلاح وصفقة اتحاد جدة المبهمة، فيتو



ورد أبو إيفانا فقال: " باقي اسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفيه مستحيل كلوب يوافق على خروج اهم لاعب بفريقه محمد صلاح"

وقال تركي بن إنسان: " صلاح ماراح يجي هذا الموسم انسى الموسم القادم احتمال كبير يجي للإتحاد إذا ما طالب فيه النصر."

الجدير بالذكر أن صفقات الدوري السعودي خطفت الأنظار في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن أقنعت بعض الفرق بالفعل العديد من النجوم بالانضمام إلى صفوفها، بعقود مالية مغرية، ومنهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وألكسندر ميتروفيتش ونيمار وكريم بنزيما وغيرهم.