الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

محمد صلاح، كشفت قنوات الكأس السعودية، عن مفاجأة بشأن محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الكأس الرياضية السعودية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي x منذ قليل، إن مصادرها في لندن أكدت سفر أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة إلى هناك من أجل حسم صفقة محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح سيكون لاعبًا جديدًا في صفوف نادي اتحاد جدة بعد ساعات، وذلك مع اقتراب رئيس نادي الاتحاد من إنهاء التفاصيل الخاصة بالاتفاق مع ناديه ليفربول.

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وسادت حالة من الخوف الشديد انتابت جمهور نادي الاتحاد السعودي بسبب عدم تعاقد النادي مع لاعب المنتخب ونجم ليفربول اللاعب محمد صلاح، فجماهير الكرة السعودية يريدون انضمام محمد صلاح للدوري السعودي، لكن الصفقة مع الاتحاد لاتزال مبهمة.

انضمام محمد صلاح للدوري السعودي

انضمام محمد صلاح للدوري السعودي، وخاصة اللاعب مع نادي اتحاد جدة أصبح مطلب لجماهير النادي، حيث أثار اقتراب إغلاق موسم الانتقالات الصيفي في 7 سبتمبر المقبل، حالة من الخوف الشديد لدى الجماهير السعودية لعدم إتمام صفقة محمد صلاح حتى الآن.

علق هتان النجار قائلًا: "كل المعلومات تشير إلى أن مفاوضات نادي الاتحاد مع (محمد صلاح) متقدمة."

صفقة محمد صلاح تثير المخاوف، فيتو

ورد محمد الخليفي فقال: "بحسب تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الاتحاد يُركّز على صفقة ضم محمد صلاح حيث سيحاولون إقناع نجم "الريدز" قبل إغلاق سوق الانتقالات بالسعودية في 7 سبتمبر المقبل، بعد أسبوع من انتهاء نافذة الانتقالات في كرة القدم الأوروبية، ليصبح آخر المنضمين من عقد النجوم في الدوري السعودي."

وعبر خالد عن مخاوفه قائلًا: "ما راح اتعشم حتى لو يطلع فابريزيو بنفسه ويتكلم".

مطالبات بسرعة إنجاز صفقة محمد صلاح

وقال أي أكس " لازم بسرعة يجي رد موافقة أو رفض عشان نقدر نفاوض الخيار الثاني فترة الانتقالات في أوروبا باقي عليها 11 يوما مانبغى بالنهاية لا صلاح ولا غيره ونكمل بدون جناح ثاني".

اللاعب محمد صلاح، فيتو



أما ركي المي فقال: "ورب الكعبه كابوسي إذا ما تمت... هذه الصفقة راح تسعدني شهور"

وعلقت زهور قائلة: "سبحان الله.. وكل المصادر الرسمية تنفي المفاوضات"

وقال تركي: "الاتحاد يركّز على صفقة ضم محمد صلاح قبل إغلاق سوق الانتقالات بالسعودية في 7 سبتمبر المقبل.. فهل يكون آخر المنضمين من عقد النجوم في الدوري السعودي؟"

ورد عزام قائلًا: "ماراح اعشم نفسي ولحد يعشم نفسه"

صفقة محمد صلاح المبهمة

أما فهد فعبر عن اندهاشه من عدم الحديث عن صفقة محمد صلاح فقال: "إعلامنا ما يجيب علم صلاح لاعب عالمي مو معقول ولا مصدر أجنبي يتكلم عنه ومستحيل الصفقة تتم لأن أصلا مافيه موافقة من البداية"

لاعب ليفربول محمد صلاح، فيتو



وقال محمد عميد آسيا: "أشهد بالله.. الله يكون في عون رئيسنا. الغالي أبو فيصل.. يوم في مصر عند والد محمد صلاح. ويوم في لندن. يترجا كلوب يوافق. ويوم في باريس يطارد وراء راموس وفاران. ابن نافل يصحى من النوم يذهب الى مقر النادي يحصل قدامه ثلاثة لاعبين في انتظارها يوقع معاهم؟"

أما خالد العليان فقال: "صفقة انتقال محمد صلاح لنادي الإتحاد تمت بنسبة كبيرة جدًا اللاعب موافق ليفربول موافق.. شروط ليفربول: •موافقة يورغن كلوب •موافقة نادي الاتحاد على قوانين سداد الدفعات المالية.. باقي تكه"

صفقة محمد صلاح لإتحاد جدة، فيتو



وعبر أف سي بي عن مخاوفه فقال: "ليفربول وافق بس باقي كلوب خطة الرجعة المطلوب حطها في رأس كلوب"

ورد فارس قائلًا: " موافقة كلوب أصعب من موافقة مبابي للعب في دورينا".

يورجن كلوب يتمسك باللاعب محمد صلاح

أما عبد الرحمن فقال: " اللاعب بيضغط عليه لين يوافق وممكن الاداره تضغط عليه مافيه شي مستحيل ليفربول عنده نقص في خانات مو خانه وحده وبالمبلغ ذا يقدر يسد احتياجاته اعتقد اقتربت"

وعلق هلالي صميم البوساني قائلًا: "يورغن كلوب صرح بآخر مباراة وتكلم عن تمسكه باللاعب واحتياج الفريق له اعتقد ماراح يفرطون به ليفربول ابد، اتمنى اتمنى يجي دورينا بغض النظر عن من الي رح ياخذه هالشي لمصلحة دورينا"

محمد صلاح وصفقة اتحاد جدة المبهمة، فيتو



ورد أبو إيفانا فقال: " باقي اسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية مستحيل كلوب يوافق على خروج أهم لاعب بفريقه محمد صلاح"

وقال تركي بن إنسان: " صلاح ماراح يجي هذا الموسم انسى الموسم القادم احتمال كبير يجي للإتحاد إذا ما طالب فيه النصر."

الجدير بالذكر أن صفقات الدوري السعودي خطفت الأنظار في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن أقنعت بعض الفرق بالفعل العديد من النجوم بالانضمام إلى صفوفها، بعقود مالية مغرية، ومنهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وألكسندر ميتروفيتش ونيمار وكريم بنزيما وغيرهم.