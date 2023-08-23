الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في نصف نهائي كأس لامار هانت

موعد مباراة إنتر
موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في كأس لامار هانت،فيتو

انتر ميامي، يستعد فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي لمواجهة نظيره فريق سينسيناتي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، لامار هانت.

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي

وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي ضمن كأس لامار هانت في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت أمريكا، الثانية فجر الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية.

وكان إنتر ميامي حقق بطولته الأولى، فجر الأحد الماضي، بحصوله على كأس الدوريات، وذلك على حساب ناشفيل بركلات الترجيح.

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وسجل ميسي 10 أهداف وصنع هدفًا في 7 مباريات مع إنتر ميامي، جميعهم في كأس الدوريات.

وحقق ليونيل ميسي أرقام مميزة مع إنتر ميامي الأمريكي، بعد انضمام الأسطورة الأرجنتينية لصفوف الفريق الأمريكي منذ شهر فقط.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للتتويج ببطولة كأس الدوريات بعد أحرز ميسي 10 أهداف كهداف للبطولة، وخاض ميسي مع انتر ميامي 7 مباريات منذ انضمامه الرسمي أحرز 10 أهداف وساهم بهدف وتوج ببطولة كأس الدوريات.

وانفرد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بإنجاز قياسي في تاريخ كرة القدم، بعد أن حقق لقب كأس الدوريات مع فريقه الأمريكي.

ميسي الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

وكتبت شبكة "سكاواكا" للإحصائيات: "أصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم".

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "حصل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات على اللقب رقم 44 في مسيرته المذهلة، التي امتدت من عام 2004 إلى 2023".

ميسي يتفوق علي داني ألفيس

وأشارت إلى أن ميسي فك بذلك الشراكة مع زميله السابق داني ألفيس، والذي حقق 43 لقبا في مسيرته حتى الآن.

بطولات ميسي 

ويضم أيضا دولاب بطولات ميسي، كل من: 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و7 كؤوس ملك إسبانيا، و8 كؤوس سوبر إسباني، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبي، وكأس العالم، والفايلنسيما (كأس الأبطال كونميبول–يويفا)، وكوبا أمريكا، وذهبية الأولمبياد، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على ناشفيل بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وابتسم الحظ لميسي ورفاقه بالفوز بنتيجة (10-9).

سجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23.

ورفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف، توج بها هدافا للبطولة خلال 7 مباريات خاضها، كما نا جائزة أفضل لاعب.

كما حقق البرغوث رقما تاريخيا، بإضافة اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية، ليكون أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في الفترة بين 2004 و2023.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان إثر نهاية عقده في يونيو الماضي.

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أرقام ميسي مع إنتر ميامي بعد التتويج بكأس الدوريات

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