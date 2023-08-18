الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

ميسي يكشف سبب احتفاله على طريقة سبايدر مان

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كشف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين في مثل سبايدر مان عقب تسجيله للأهداف.

وقال ميسي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "أطفالي الثلاث ما زالوا في إجازة ولم تبدأ المدارس بعد.. لذا كل ليلة نشاهد فيلما عن بطل خارق".

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وأضاف ليو "جاءت لأطفالي فكرة الاحتفال على طريقة الأبطال الخارقين وأخبروني أنه حينما تتاح لي فرصة خوض مباراة وأسجل هدفا يجب أن أحتفل على طريقة الأبطال الخارقين".

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وأتم ليونيل حديثه: "لكنني أقوم بذلك الأمر في المباريات التي تقام في ملعب إنتر ميامي فقط حيث يتواجد أطفالي بقربي لذا نستطيع مشاركة تلك اللحظات سويا".

وسجل ميسي حتى الآن تسعة أهداف وصنع هدفا في ست مباريات مع إنتر ميامي وساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس الدوريات.

وسيقام النهائي فجر الأحد المقبل أمام ناش فيل الأمريكي.

كأس الدوريات، تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، قبل مواجهة ناشفيل في نهائي كأس الدوريات بأمريكا. 

كواليس انتقال ميسي لنادي إنتر ميامي

وقال ميسي في تصريحات صحفية عن انتقاله إلى إنتر ميامي: "مر قراري بالعديد من الأشياء، فكرت في الأمر مع زوجتي، وكان أطفالي أيضًا جزءًا من القرار، لقد جئت للتو لألعب وأستمتع بكرة القدم، وهو ما أحببته طوال حياتي، اخترت هذا المكان لذلك، قبل كل شيء، وأنا سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذناه".

وشدد: "كان الاستقبال من الناس مذهلًا منذ اليوم الأول وليس فقط في ميامي ولكن في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنه في دالاس كان هناك أيضًا استقبال رائع لي لذلك أنا سعيد جدًّا".

الكرة الذهبية

وعن الكرة الذهبية، أكد ميسي: "لقد قلت ذلك عدة مرات، الكرة الذهبية مهمة جدًّا نظرًا للاعتراف بها على المستوى الفردي، لكنني لم أعطها أهمية قط، لأن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي كان دائمًا الفوز بالبطولات مع الفريق".

وواصل: "كنت محظوظًا لأنني حققت كل شيء في مسيرتي، وبعد كأس العالم أفكر كثيرًا في تلك البطولة، كانت أكبر جائزة حصلت عليها، كنت محظوظًا بتحقيق كل أهدافي في مسيرتي والآن لدي أهداف جديدة مع هذا النادي".

وعن بطولة كأس الدوريات، أكد ميسي: "كنا نعلم أن هذه المنافسة كانت تبدأ من الصفر لأنه يوجد لاعبون جدد ومدرب جديد قد وصلوا وقد تكيفنا جيدًا منذ اللحظة الأولى بفضل مساعدة جميع زملائنا الذين كانوا هنا بالفعل".

وأردف ميسي: "كانت هذه فرصة لتغيير الأشياء وعرفنا أنها كانت فرصة جيدة لتغيير ذلك ووضع أهداف صعبة لأنفسنا كنا مستعدين للمنافسة من أجلها، كان علينا أن ننافس الفرق المكسيكية التي تتمتع بمستوى جيد للغاية، الدوري المكسيكي تنافسي للغاية".

وعن إمكانية الفوز ببطولة كأس الدوريات فأكد: "سيكون أمر لا يصدق بالنسبة لي ولكل المشجعين، بالنسبة للنادي نفسه الذي يراهن على الاستمرار في النمو والحصول على تغيير كبير ليكون فريقًا مرجعيا".

وواصل: "الفوز بالألقاب يساعد كثيرًا وسيكون مثيرًا للإعجاب، الحقيقة هي أنه من الرائع أن يأتي شعب الإنتر في كل مباراة لمرافقتنا، كان الملعب ممتلئًا دائمًا، إنه نادٍ شاب للغاية وأن تكون قادرًا على الحصول على لقبنا الأول سيكون أمر رائع لكل شيء".

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