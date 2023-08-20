الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

كأس الرابطتين، ميسي يتوج بلقبه الأول مع إنتر ميامي (فيديو)

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

 كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، أحرز إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم، بفوزه على ناشفيل 10-9 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

ووضع ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة 24 بهدف رائع، بيد أن فافا بيكو عادل لناشفيل في الشوط الثاني. 

 

 

 

 

وبعد إهدار الاكوادوري ليوناردو كامبانا فرصة الفوز لإنتر ميامي، تفوّق الأخير بركلات الترجيح محرزًا اللقب.

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واحتفل ميسي مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأميركية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.

وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.
 

 

 احتفال ميسي على طريقة الأبطال الخارقين 

كشف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين في مثل سبايدر مان عقب تسجيله للأهداف.

وقال ميسي في مؤتمر صحفي: "أطفالي الثلاث ما زالوا في إجازة ولم تبدأ المدارس بعد.. لذا كل ليلة نشاهد فيلما عن بطل خارق".

وأضاف ليو "جاءت لأطفالي فكرة الاحتفال على طريقة الأبطال الخارقين وأخبروني أنه حينما تتاح لي فرصة خوض مباراة وأسجل هدفا يجب أن أحتفل على طريقة الأبطال الخارقين".

وأتم ليونيل حديثه: "لكنني أقوم بذلك الأمر في المباريات التي تقام في ملعب إنتر ميامي فقط حيث يتواجد أطفالي بقربي لذا نستطيع مشاركة تلك اللحظات سويا".

وسجل ميسي حتى الآن تسعة أهداف وصنع هدفا في ست مباريات مع إنتر ميامي وساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس الدوريات.

كواليس انتقال ميسي لنادي إنتر ميامي


وقال ميسي في تصريحات صحفية عن انتقاله إلى إنتر ميامي: "مر قراري بالعديد من الأشياء، فكرت في الأمر مع زوجتي، وكان أطفالي أيضًا جزءًا من القرار، لقد جئت للتو لألعب وأستمتع بكرة القدم، وهو ما أحببته طوال حياتي، اخترت هذا المكان لذلك، قبل كل شيء، وأنا سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذناه".

وشدد: "كان الاستقبال من الناس مذهلًا منذ اليوم الأول وليس فقط في ميامي ولكن في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنه في دالاس كان هناك أيضًا استقبال رائع لي لذلك أنا سعيد جدًّا".

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كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية مونديال قطر ليونيل ميسي نادي إنتر ميامي

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