فشل صفقة انضمام صديق ميسي لنادي أهلي جدة السعودي

الدوري السعودي، كشقت تقارير صحفية، اليوم عن فشل صفقة انتقال أحد اللاعبين المقربين من ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، إلى أهلي جدة السعودي، هذا الصيف.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انهارت صفقة انتقال رودريجو دي باول من أتلتيكو مدريد لأهلي جدة".

وأضاف: "أهلي جدة مستعد للتركيز على هدف رئيسي آخر في خط الوسط بعد فشل المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بقيمة 32 مليون يورو، مساء الإثنين".

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واختتم فابريزيو: "دي باول مستعد للبقاء في أتلتيكو والقتال من أجل ناديه بعد التحدث مع مدربه دييجو سيميوني".

يذكر أن دي باول من الأصدقاء المقربين لليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ولعب دورا رئيسيا في فوز راقصي التانجو بلقب كأس العالم في قطر خلال العام الماضي.

وعلي صعيد متصل كشف خالد محمود رئيس الجهاز الطبي بنادي أهلي جدة السعودي، آخر تطورات إصابة البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق وموقفه من العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان روبرتو فيرمينو، تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الجولة الأولي من الدوري السعودي أمام الحزم والتي قاد فيها أهلي جدة للفوز 3 / 1، وسجل البرازيلي الثلاثة أهداف، قبل أن يغيب عن مباراة الخليج التي أقيمت بالجولة الثانية.

فيرمينو

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، منح الجهاز الطبي في فريق الأهلي بقيادة خالد محمود الضوء الأخضر للبرازيلي روبرتو فيرمينو من أجل العودة للتدريبات الجماعية، بعد شفائه من إصابة في العضلة الخلفية، ليتأكد مشاركته مع فريقه في لقاء الأخدود القادم لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي الخميس المقبل.

وفي سياق آخر، منح المدرب الألماني ماتياس يايسله لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين من التدريبات، بعد الفوز على الخليج، على أن يستأنف الفريق تدريباته مع الفريق.

وحق الأهلي السعودي فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي على حساب الخليج ليرفع رصيده إلى ستة نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وتكبد الخليج الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد شريف خسارته الثانية وظل رصيده خاليا من النقاط في الدوري السعودي.

وحقق فريق أهلي جدة بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه الخليج 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المدافع البرازيل روجير إيبانيز هدف فريق أهلي جدة الأول في مرمى الخليج في الدقيقة 9، وأضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وأحرز سميحان ضيدان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

بينما سجل منصور حمزي هدف فريق الخليج في مرمى أهلي جدة في الدقيقة 58.