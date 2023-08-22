ضبط 240 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الغربية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة (مركز شرطة بسيون) بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما – مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون وستمائة وثمانين ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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