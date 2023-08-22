حبس عنصر إجرامي 4 أيام بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش في البحيرة
قررت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامى 4 أيام بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وترويجها فى كوم حمادة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه.
كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة تمكن من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة "مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات") ؛حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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