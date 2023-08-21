الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بـ3.1 مليون جنيه بالسويس ( صور)

ضبط كمية من مخدر
ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بـ 3.1 مليون

ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلو جرام بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس بقيمة 3.1 مليون جنيه.

ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بـ 3.1 مليون جنيه بالسويس 
ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بـ 3.1 مليون جنيه بالسويس 


   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بالإتجار بمخدرى "الحشيش والهيدرو" بدائرة قسم شرطة الجناين.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال استقلال أحدهما سيارة واستقلال الثانى دراجة نارية  "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام).
 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهما للسيارة والدراجة فى النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,180,000) ثلاثة مليون ومائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ياتى ذلك  إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة السويس مخدر الحشيش

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