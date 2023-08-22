الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

طفلة أمريكية، فيتو
طفلة أمريكية، فيتو

تلقت أسرة أمريكية نبأ وفاة طفلتها بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل سيارة مملوكة لحضانة أطفال.

وفاة طفلة أمريكية داخل سيارة حضانة

وتوفيت الطفلة الأمريكية  البالغة  من العمر عامًا واحدًا بعد أن تُركت في سيارة مملوكة لحضانة أطفال خلال النهار في درجة حرارة بلغت 36 درجة مئوية في مدينة أوماها بولاية نبراسكا. 

وعثر على الطفلة رامية ورثينجتون متوفاة بعد أن نسيها العاملون في حضانة أطفال تابعة لمركز تنمية طفل المستقبل في سيارة تعود ملكيتها للحضانة، وفق ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وقالت الصحيفة، إن والدي الطفلة أصيبا بالصدمة بعد أن علما بنبأ وفاة رامية، مستغربين من وقع الحادث، خاصة وأن الحضانة تستخدم تطبيقًا لتتبع الأطفال طوال اليوم.     

وقال والد الفتاة: "أنا لا أفهم كيف يمكن أن يحدث هذا، تستقبلهم الحضانة في الصباح الباكر".

وأضاف: "الأمر الذي يهمني هو كيف يمكنك أن تنسى طفلًا وضعته بنفسك في السيارة، ولكنك قمت بإنزال الإثنين الآخرين؟ كيف تنسى واحدًا عندما تأخذ اثنين من السيارة؟ كيف نسيت طفلتي؟".

من جهتها، قالت والدة رامية المكلومة، إن ابنتها وهي الصغرى بين 6 أطفال كانت تحب الأكل والرقص وكانت الابتسامة دائمًا على وجهها.

وأضافت: "لقد أحبت، وأحبت، وأحبت عائلتها. لقد أحبت والدها. لقد كانت الفتاة الصغيرة لأبيها".

ارتفاع درجة الحرارة درجة الحرارة وفاة طفلة أمريكية داخل سيارة حضانة مدينة أوماها ولاية نبراسكا ​الولايات المتحدة الامريكية حضانة أطفال

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