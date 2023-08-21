بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

أصدر القضاء البريطانى، اليوم، حكما بالسجن مدى الحياة على الممرضة الشريرة المتورطة فى جريمة التخلص من 7 أطفال حديثى الولادة.

سجن الممرضة الشريرة فى بريطانيا مدى الحياة

وفى التفاصيل، حكم قاض بريطاني، الاثنين، بالسجن مدى الحياة على ممرضة متهمة بقتل 7 أطفال حديثي الولادة كانوا تحت رعايتها، وحاولت قتل 6 آخرين في مستشفى بشمال بريطانيا.

ورفضت الممرضة الشريرة لوسي ليتبي، المثول أمام المحكمة ومواجهة الآباء المفجوعين، وطالبوا بأقصى عقوبة ممكنة بموجب القانون البريطاني، الذي لا يسمح بعقوبة الإعدام.

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وقال القاضي البريطاني جيمس جوس، إن عدد عمليات القتل ومحاولات القتل وطبيعة الجرائم التي قامت بها الممرضة المتورطة فى قتل الرضع، توفر الظروف الاستثنائية المطلوبة لفرض ما يسمى "نظام مدى الحياة"، الذي يعتبر نادرا للغاية في بريطانيا.

الممرضة البريطانية تخلصت من 7 أطفال بالسم

وأضاف القاضى فى منطوق الحكم: "كان هناك حقد يقترب من السادية في أفعالك. خلال هذه المحاكمة أنكرت ببرود أي مسؤولية عن أخطائك. ليس لديك أي ندم".

وبعد 22 يوما من المداولات القانونية، أدانت هيئة محلفين في محكمة التاج في مانشستر الممرضة لوسي ليتبي، 33 عاما، بقتل الأطفال على مدى عام كامل، مما جعلها تتغذى على نقاط ضعف الأطفال حديثي الولادة المرضى وآبائهم القلقين.

وتوفي الضحايا الـ 7 في وحدة حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر في شمال غرب إنجلترا، بين يونيو 2015 ويونيو 2016.