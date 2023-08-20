الإعصار هيلاري يتحرك نحو المكسيك وجنوب غربي أمريكا، وإلغاء مئات الرحلات

الإعصار هيلاري، قالت وكالة حكومية أمريكية، الأحد، إن الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غربي الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول مكسيكي أن رجلا لقى مصرعه في ولاية باخا كاليفورنيا سور عندما جرفت المياه عائلة من 5 أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسؤول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.

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عاصفة استوائية

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار ضعف في طريقه إلى الساحل الغربي الأوسط لشبه الجزيرة مساء أمس السبت. وتوقع أنه سيفقد المزيد من القوة، ويتحول إلى عاصفة استوائية مع توجهه نحو جنوب كاليفورنيا خلال نهار ومساء اليوم الأحد.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة من كبار الموظفين بشأن الاستعدادات للإعصار وعمل فريقه مع الأجهزة الحكومية والمحلية قبل العاصفة.

إلغاء الأنشطة المدرسية

وفي شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، تم إلغاء بعض الأنشطة المدرسية وغيرها من الأنشطة غير الأساسية حتى غدا الاثنين، وحثت السلطات في تيخوانا، ثاني أكبر مدينة في المكسيك، الناس في المناطق المعرضة للخطر على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة.وذكر المركز الوطني للأعاصير أن هيلاري يتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة تقترب من 27 كيلومترا في الساعة، ومحملا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 161 كيلومترا في الساعة.

ونبهت السلطات الأمريكية المواطنين والشركات إلى ضرورة توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية.

وتم إلغاء ما يقرب من 200 رحلة جوية مقررة اليوم الأحد في مطار سان دييجو الدولي، و184 رحلة أخرى غدا الاثنين، وفقا لموقع فلايت أوير الإلكتروني.

