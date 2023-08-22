في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

في أول حديث له بعد انفصاله عن زوجته، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الراهن يركز على أبنائه والمستقبل.



أزمة طلاق رئيس وزراء كندا وزوجته

وكان جاستن ترودو قضى عطلة أسرية مع زوجته السابقة في إقليم كولومبيا البريطانية المطل على المحيط الهادي.



وفي هذا السياق أعلن مكتب ترودو في بيان صادر عنه، أن رئيس الوزراء اتفق مع زوجته على الانفصال في الـ2 من شهر أغسطس الجاري.



وأكد رئيس الوزراء الكندي في حديثه:" أنه قضى عن الرد على سؤال عما يشعر به حاليا ولم يوضح كذلك أي تفاصيل عن الانفصال، شاكرا من قدموا له الدعم ومشددا على ضرورة استمرار الخصوصية.



وتابع رئيس وزراء كندا: "أريد حقا أن أشكر الكنديين على كرمهم الكبير فيما يتعلق باحترام خصوصيتنا".

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وتزوج ترودو (51 عاما) وصوفي (48 عاما) في مايو 2005، ولديهما 3 أطفال هم زيفيار (15 عاما) وإيلا-جريس (14 عاما) وهادريان (9 أعوام).

وسبق أن تحدثا صراحة عن مشكلات تواجه علاقتهما ولم يظهرا كثيرا في مناسبات عامة خلال السنوات الماضية.

