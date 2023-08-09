جاستن ترودو يشاهد فيلم OPPENHEIMER مع ابنته

Oppenheimer ، توجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لمشاهدة فيلم المخرج كريستوفر نولان، الذي يحكي قصة القنبلة الذرية، بصحبة ابنته، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاهدة فيلم “باربي” مع ابنه.

إيرادات فيلم OPPENHEIMER

تخطت إيرادات فيلم القنبلة الذرية OPPENHEIMER، حاجز الـ 500 مليون دولار، في شباك التذاكر حول العالم.

حفيد أوبنهايمر ينتقد الفيلم

انتقد تشارلز أوبنهايمر حفيد مخترع القنبلة الذرية، روبيرت أوبنهايمر، فيلم OPPENHEIMER، بسبب مشهد التفاحة السامة.

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وقال تشارلز أوبنهايمر، في تصريحات صحفية، "لا يوجد سجل لهذا الحدث، أنه اتهام خطير حقًا، وبدون مراجع تاريخية "، فيما أوضح، أنه استمتع جدًا بمشاهدة الفيلم.

كيليان مورفي وروبرت داوني جونيور

كشف الممثل الشهير، كيليان مورفي، إن الكثير من مشاهده في فيلم القنبلة الذرية Oppenheimer، مع الممثل روبرت داوني جونيور كانت مرتجلة.

وقال كيليان مورفي، في تصريحات إعلامية جديدة:"كان التمثيل مع روبرت داوني جونيور، رائعًا إنه مثير للإعجاب، الممثل الأكثر مشاركة، وحضور رائع، بشكل غير متوقع، انه من أفضل الممثلين الذين عملت معهم على الإطلاق".

للمرة الثانية هجوم على فيلم Oppenheimer

تعرض فيلم القنبلة الذرية، للمخرج كريستوفر نولان، لهجوم من النقاد وعدد من الجماهير، للمرة الثانية، بعد عرضه في صالات السينما.

وتعرض فيلم Oppenheimer، للهجوم، بسبب تأخر حديث الممثلات، حيث استغرق الأمر 20 دقيقة حتى تتحدث إمرأة في الفيلم، وهو ما جعل البعض ينتقد الفيلم، ويتهمه بأنه يتجاهل النساء.

خطأ تاريخي في فيلم Oppenheimer

اكتشف عدد من النقاد والجمهور، خطأ فادحًا، في فيلم القنبلة الذرية "Oppenheimer"، إذ ظهر أشخاص في أحد مشاهد الفيلم، وهم يرفعون علم أمريكا بـ50 نجمة، وذلك في عام 1945 طبقًا لأحداث الفيلم، في حين أن حينها كان العلم الأمريكي يحتوي على 48 نجمة فقط.

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هجوم على صناع فيلم OPPENHEIMER

تعرض فيلم المخرج كريستوفر نولان، لهجوم كبير من قبل عدد من المواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم وجود، أي ممثل ذو بشرة سمراء، ضمن طاقم عمل الفيلم.

ونشر مهاجمو الفيلم، صورة تجمع، جميع طاقم العمل، الذين ينتمون جميعًا لأصحاب البشرة البيضاء.

ومن جانبهم، لم يعلق أي شخص من صناع فيلم Oppenheimer على الأمر حتى الآن.

اعتزال كريستوفر نولان

فيما كسر مخرج فيلم القنبلة الذرية، كريستوفر نولان الصمت، وتحدث حول الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، والتي تفيد باعتزاله الفن بعد إخراجه لفيلم Oppenheimer .

وأجاب المخرج "كريستوفر نولان، عندما سُئل المخرج، خلال تصريحات صحفية، عما إذا كان يخطط لاتباع طريقة، كل من المخرجان، "كوينتن تارانتينو"، و"مارتن سكورسيزي" في الاعتزال المبكر أو الاستمرار في صنع الأفلام حتى النهاية، قائلًا: “أفهم كلا الوجهتين.. وأنه من الإدمان سرد القصص في السينما، حيث يصعب تخيل التوقف بشكل طوعي عن فعل ذلك”.

وأضاف: "أفهم الرغبة في الحفاظ على سمعة مثالية مثل هذين المخرجين الرائعين، لكن أيضًا، لا أريد أن أفوت أي فرصة للاستمرار في عمل ما أحبه".

تقييمات فيلم OPPENHEIMER

وحصل فيلم المخرج كريستوفر نولان، على تقييم مثالي على موقع Letterboxd الشهير، ونجح الفيلم في حصد العلامة الكاملة على الموقع، وهي ٥ نجمات، وهو ما يعد بداية مبشرة جدا للفيلم.

العرض العالمي لفيلم OPPENHEIMER

وأقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية “لندن” العرض العالمي الثاني لفيلم القنبلة الذرية OPPENHEIMER للمخرج كريستوفر نولان، وذلك بعد يوم من العرض الأول في لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور أبطال العمل وعدد من نجوم هوليوود.

واستبدل مخرج ومنتج العمل كريستوفر نولان، السجادة الحمراء الشهيرة بالعروض الخاصة، لسجادة سوداء، لتتماشى مع القصة الكارثية التي يتناولها الفيلم، وهي القنبلة الذرية.

فيلم Oppenheimer

وينتمي فيلم Oppenheimer لنوعية أفلام السيرة الذاتية، ويرصد حياة عالم الفيزياء النظرية، ومخترع القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية جي روبرت أوبنهايمر، وهو من إخراج كريستوفر نولان، ومن بطولة الممثل الشهير كيليان مورفي.

وعرض فيلم Oppenheimer في صالات السينما بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٣، ويضم الفيلم عددًا من نجوم هوليوود، أبرزهم الممثل مات ديمون، وفلورنس بوج، والممثل المصري العالمي رامي مالك، وإميلي بلانت، جاري أولدمان، ودين ديهان، وكينيث براناج، ماثيو مودين، كيسي أفليك، ألدن إرينريتش، جيسون كلارك.

روبرت داوني جونير وفيلم Oppenheimer

وكشف الممثل روبرت داوني جونيور، في تصريحات صحفية، أنه شعر بقلق كبير، من تأثير وجوده لمدة عقد من الزمن في أفلام عالم مارفل السينمائي، على مهاراته التمثيلية أثناء تصوير فيلمه الجديد "أوبنهايمر Oppenheimer".

وأوضح الممثل الشهير، أن مشاركته في فيلم ضخم وهام، مثل Oppenheimer أعاد له الثقة بقدراته التمثيلية، ونزع إحساس الخوف والقلق من داخله.