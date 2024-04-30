10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

يشن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتساءل بعض قائدى السيارات عن قيمة المخالفات المرورية، وفى إطار “ خدمتك فى فيتو ” نوضح التفاصيل.

قيمة 10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها وتصل لـ الحبس.. تعرف عليهم

عدم صلاحية الفرامل غرامة 300 لـ 1500 جنيه.

مخالفة شروط التراخيص تحميل ركاب بالصندوق الخلفى 100 لـ 300 جنيه.

إيقاف رخصة السيارة شهر وإلغاء رخصة قائد السيارة.

التجول بالسيارة للبحث عن راكب غرامة 300 لـ 1500 جنيه.

القيادة برخصة لا تجوز غرامة 1000 لـ 2000 جنيه.

تعمد السير عكس الاتجاه غرامة من 1000 لـ 3 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس.

انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير 1000 لـ 2000 جنيه.

انتهاء رخصة التسيير 1000 لـ 2000 جنيه.

اعتداء قائد السيارة على رجل المرور غرامة 300 لـ 1500 جنيه مع تحرير محضر ضد المتهم.

السير بدون رخصة تسيير غرامة 1000 لـ 3 آلاف جنيه.

تعمد طمس اللوحات المعدنية غرامة من 300 جنيه لـ 1500 جنيه وإيقاف الرخصة 6 أشهر.

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