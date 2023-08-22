ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

حرائق كندا، هاجم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو موقع فيسبوك لمنعه انتشار الأخبار المحلية الهامة حول حالة حرائق الغابات في البلاد.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "من غير المعقول أن تختار شركة مثل فيسبوك وضع أرباح الشركة قبل ضمان أن تتمكن المؤسسات الإخبارية المحلية من الحصول على معلومات محدثة للكنديين".

وقال ترودو: "بدلا من التأكد من أن الصحفيين المحليين يتقاضون أجرا عادلا مقابل إبقاء الكنديين على اطلاع بأشياء مثل حرائق الغابات، فإن فيسبوك يحجب الأخبار من مواقعه".

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وفي بداية الشهر، بدأت شركة "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك، في منع الكنديين من عرض روابط الأخبار والمحتوى المنشور من قبل ناشري الأخبار وهيئات البث المحلية أو الدولية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون جديد سيجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لمنافذ إخبارية لنشر محتواها على المنصات. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في كندا بحلول ديسمبر.

وقال ترودو: "في الوقت الحالي في حالة الطوارئ حيث تكون المعلومات المحدثة أكثر أهمية من أي وقت مضى، يضع فيسبوك أرباح الشركة قبل سلامة الناس".

وتخضع مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية لحالة الطوارئ منذ يوم الجمعة، مع استمرار الحرائق في المنطقة.

وقال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي يوم الاثنين إن الحريق التهم ما لا يقل عن 50 مسكنا حول غرب كيلونا على بعد حوالي 350 كيلومترا من فانكوفر عاصمة المقاطعة.

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