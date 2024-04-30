مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، تُصلّي الملائكة على المصلي ما دام في مُصلاّه، وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجةً. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطُ خطْوَة إلا رُفِعَ له بها درجةً، وحُطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يُصلُّون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللَّهم ارحمه، اللَّهم اغفر له، اللَّهم تب عليه، ما لم يؤذِ فيه، ما لم يحدث فيه".

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وانتظار الصلاة رباط في سبيل اللَّه؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أدلكم على ما يمحو اللَّه به الخطايا ويرفع به الدرجات))؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 7:32

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 7:39

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 7:16

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:38

الظهر: 12:52

العصر: 4:29

المغرب: 7:32

العشاء: 8:56

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:40

الظهر: 12:57

العصر: 4:36

المغرب: 7:39

العشاء: 9:04

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:47

الظهر: 12:46

العصر: 4:12

المغرب: 7:16

العشاء: 8:35

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:33

الظهر: 12:48

العصر: 4:26

المغرب: 7:28

العشاء: 8:53

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة فيها إشراق للرُّوح وتطهير للقلب، وأُنْس بالله وطُمَأْنينة للنفس، بمناجاة تُذْهِب الهَمَّ وتُفْسِح الصدرَ بالأمل، وتُبْعِده عن العُقد النفسية، وتقوي العزيمة على العمل، ولهذا كانت مَلْجأ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما يَحْزُبُه أمر أو يَهُمُّه موضوع.

ففي الحديث: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا حَزَبَهُ أو حَزنَه أمر فزع إلى الصلاة، رواه أحمد: وجاء عنه قوله: “وجُعِلت قُرة عيني في الصلاة” رواه النسائي والطبراني والضحاك وصححه، وقال الحافظ: إسناده جيد.

وفي الصلاة تصفية للنفس من الكبر والغرور، بالذلة لله والضراعة وطأطأة رأسه التي طالما ارتفعت على الناس، ولمس التراب بأشرف شيء في الإنسان تواضعًا وخضوعًا لخالق هذه الأعضاء.

والصلاة بما اشتملت عليه من أقوال وأفعال تعوِّد الإنسان أن يُقرن العلم بالعمل، وألا يقتصر في حياته على العلم بالحقائق، بل لابد من تطبيقها والإفادة منها في الحياة، ويبدو ذلك واضحًا في الركوع والسجود، اللَّذيْن هما تطبيق عملي للإقرار بعظمة الله ووحدانيته ولطلب المعونة والهداية منه، فهمًا بذِلَّة الإنسان وتواضعه واحتياجه لربه.

وفي الصلاة تقوية لعامل الخَوْفِ من الله يدعو إلى الإخلاص في العمل، وإلى مراقبته في جميع الشئون، وفي الصلاة أيضًا تمرين على النظام في الحياة العامة، بما فيها من ضَبْطٍ لأوْقَاتِها وتنسيق لأداء أركانها، وترتيب الإنسان لمواعيد نوْمه، ويقظته وأعماله الأخرى.

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