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اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم،
أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

أسعار الأسمنت اليوم، تواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، واستقرت أسعار الأسمنت اليوم وسط ترقب لحركة الأسعار الأيام القادمة.

أسعار الأسمنت اليوم

وتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 2000 و2340 جنيهًا، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 3500 و3700 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

ويواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

صناعةصناعة الأسمنت في مصر

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

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وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج.

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

–  الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب.

- تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
- يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

- العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 - العمالة غير المباشرة: 200.000
- حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

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