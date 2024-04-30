بسبب خلافات المصاهرة

شب حريق هائل في سيارة خاصة بمشرف مبيعات أثناء توقفها أسفل منزله بسوهاج، حيث اتهم زوج شقيقته بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات المصاهرة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

بسبب خلافات المصاهرة عامل يشعل النيران في سيارة شقيق زوجته بسوهاج

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بالسيارة ملك محمد ص ط م ا 49عاما مشرف مبيعات بشركة خاصة حال توقفها أسفل منزله وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

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ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب

وبسؤال مالك السيارة إتهم زوج شقيقته إسلام ك ك ع 40 عاما ومقيم قسم أول سوهاج بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات المصاهرة وتم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.