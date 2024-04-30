الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب خلافات المصاهرة

عامل يشعل النيران في سيارة شقيق زوجته بسوهاج 

صورة ارشيفيه فيتو
صورة ارشيفيه فيتو

شب حريق هائل في سيارة خاصة بمشرف مبيعات أثناء توقفها أسفل منزله بسوهاج، حيث اتهم زوج شقيقته بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات المصاهرة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

بسبب خلافات المصاهرة عامل يشعل النيران في سيارة شقيق زوجته بسوهاج 
 كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بالسيارة ملك محمد ص ط م ا  49عاما مشرف مبيعات بشركة خاصة حال توقفها أسفل منزله  وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده. 

Advertisements

ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب

وبسؤال مالك السيارة إتهم زوج شقيقته إسلام ك ك ع 40 عاما ومقيم  قسم أول سوهاج بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات المصاهرة وتم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

مجلس جامعة سوهاج يحدد موعد امتحانات نهاية العام ويوافق علي إنشاء وحدة لحقوق الإنسان

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اشعال النيران السيطرة علي الحريق اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج خلافات المصاهرة زوج شقيقته مدير أمن سوهاج

مواد متعلقة

مجلس جامعة سوهاج يحدد موعد امتحانات نهاية العام ويوافق علي إنشاء وحدة لحقوق الإنسان

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية بحوزة 10 عناصر إجرامية بـ سوهاج والشرقية (صور)

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الدناقلة
ads

الأكثر قراءة

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

بعد إعلان آثاره الجانبية، أهم المعلومات عن لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30- 4 - 2024 في الأسواق

أخبار مصر: جدل بين سعد الدين الهلالي وزاهي حواس بسبب فرعون موسى، أمطار رعدية، حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

عامل يشعل النيران في سيارة شقيق زوجته بسوهاج 

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي

منوعات

المزيد

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

المزيد

خدمات

المزيد

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads