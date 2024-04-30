"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

الرصيف المؤقت، نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أمس الإثنين، صورًا تظهر جانبًا من عمليات بناء الرصيف المؤقت على ساحل قطاع غزة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الأحد، أن الرصيف العائم الذي تعمل الولايات المتحدة على بنائه لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة سيبدأ تشغيله في غضون أسابيع، لكنّه لن يكون بديلًا للطرق البرية، التي تعد السبيل الأفضل لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع.

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Pier-building begins



Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway.



The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024

وتسببت الحرب، التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة في أزمة إنسانية، في حين تواجه تل أبيب ضغوطًا متزايدة لإتاحة دخول مزيد من المساعدات، وسط تحذيرات أممية من "مجاعة وشيكة".