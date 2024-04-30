"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة
الرصيف المؤقت، نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أمس الإثنين، صورًا تظهر جانبًا من عمليات بناء الرصيف المؤقت على ساحل قطاع غزة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الأحد، أن الرصيف العائم الذي تعمل الولايات المتحدة على بنائه لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة سيبدأ تشغيله في غضون أسابيع، لكنّه لن يكون بديلًا للطرق البرية، التي تعد السبيل الأفضل لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع.
وتسببت الحرب، التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة في أزمة إنسانية، في حين تواجه تل أبيب ضغوطًا متزايدة لإتاحة دخول مزيد من المساعدات، وسط تحذيرات أممية من "مجاعة وشيكة".
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