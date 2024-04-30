بعد إعلان آثاره الجانبية، أهم المعلومات عن لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا

تسببت حالة الجدل حول لقاح أسترازينكا في الحديث من جديد عن فيروس كورونا ومخاوف اللقاحات.

مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح منها الإصابة بجلطات الدم

وكشفت الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا "أسترازينكا" عن وجود مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح حيث يسبب الإصابة بجلطات الدم

وتستعرض فيتو أهم المعلومات عن لقاح أسترازينكا وأهم مخاطره

1-لقاح أسترازينيكا من إنتاج شركة إنجليزية ومن أهم اللقاحات لفيروس كورونا وكان من أكثر التطعيمات فاعلية ويحمي من فيروس كورونا.

2- أهم الآثار الجانبية لتطعيم أسترازينيكا ألم وتكسير في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة، قشعريرة بالجسم، صداع، إجهاد وألم مكان الحقن

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3-تظهر الأعراض الجانبية بعد الجرعة الأولى من اللقاح بينما بعد تناول الجرعة الثانية لا تظهر أى أعراض

4- يؤخذ التطعيم الذي عبارة عن حقنة على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا ووفقا لتوصيات الصحة العالمية تم تخفيض مدة الحصول على الجرعة الثانية إلى مدة ٤ أسابيع

5- حصل على التطعيم استرازينكا 10 ملايين مصري بحسب وزارة الصحة وحاليا لا يتم استخدامه بعد انحسار إصابات فيروس كورونا

لقاح أسترازينكا

كانت اعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية للتعويض من جانب العائلات التي حصل أحد أفرادها على تطعيم استرازينكا.

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع.

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل أى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

وأكد أنه ليس منطقيا أن يحصل إنسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما سنة أو اكثر أن يسبب جلطات أو آثار جانبية خطيرة وتظهر هذه الآثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.

