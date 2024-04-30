الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بعد إعلان آثاره الجانبية، أهم المعلومات عن لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا

تطعيم استرازينكا
تطعيم استرازينكا ضد فيروس كورونا، فيتو

تسببت حالة الجدل حول لقاح أسترازينكا في الحديث من جديد عن فيروس كورونا ومخاوف اللقاحات.

 

مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح منها الإصابة بجلطات الدم

 

وكشفت الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا "أسترازينكا" عن وجود مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح حيث يسبب الإصابة بجلطات الدم

وتستعرض فيتو أهم المعلومات عن لقاح أسترازينكا وأهم مخاطره

1-لقاح أسترازينيكا من إنتاج شركة إنجليزية ومن أهم اللقاحات لفيروس كورونا وكان من أكثر التطعيمات فاعلية ويحمي من فيروس كورونا.

 

2- أهم الآثار الجانبية لتطعيم أسترازينيكا ألم وتكسير  في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة، قشعريرة بالجسم، صداع، إجهاد وألم مكان الحقن 

Advertisements

 

3-تظهر الأعراض الجانبية بعد الجرعة الأولى من اللقاح بينما بعد تناول الجرعة الثانية لا تظهر أى أعراض 

 

4- يؤخذ التطعيم الذي عبارة عن حقنة على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا ووفقا لتوصيات الصحة العالمية تم تخفيض مدة الحصول على الجرعة الثانية إلى مدة ٤ أسابيع

 

5- حصل على التطعيم استرازينكا 10 ملايين مصري بحسب وزارة الصحة وحاليا لا يتم استخدامه بعد انحسار إصابات فيروس كورونا 

لقاح أسترازينكا

كانت اعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية للتعويض من جانب العائلات التي حصل أحد أفرادها على تطعيم استرازينكا.

 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع. 

 

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل أى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

 

وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون

 

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

 

وأكد أنه ليس منطقيا أن يحصل إنسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما  سنة أو اكثر أن يسبب جلطات أو آثار جانبية خطيرة وتظهر هذه الآثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصابات فيروس كورونا استرازينكا الاصابة بجلطات الدم المضاد لفيروس كورونا الصحة العالمية وزارة الصحة لقاح استرازينيكا لقاح استرازينكا لقاح فيروس كورونا

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف ابن وزير الصحة الأسبق

فاكسيرا توفر تطعيم جديد يحمي من الحزام الناري.. سعره 4388 جنيهًا.. تحدد العمر المناسب للحصول عليه.. و5 أعراض للمرض إحذر منها

في اليوم العالمي للدرن 2024، هيئة الدواء توصي بتلقي تطعيم الدرن للأطفال عند الولادة
ads

الأكثر قراءة

بعد إعلان آثاره الجانبية، أهم المعلومات عن لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا

مخدرات وبلطجة وهاربين من الأحكام، حصاد ضربات الأمن العام لأوكار الجريمة

دوري المحترفين، ترتيب فرق مجموعة الهبوط قبل مواجهات اليوم

كواليس تصرف أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة ضده

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-04-2024 في مصر

دوري المحترفين، مواعيد مواجهات اليوم في مجموعة الهبوط

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

مقتل وإصابة 11 ضابطا في إطلاق نار بمدينة شارلوت الأمريكية (فيديو)

منوعات

المزيد

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads