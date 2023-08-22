الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بالاسم ورقم الجلوس، اعرف كليتك في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، تصدرت نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، محركات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط.

 

 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، حيث بدأ  تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

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المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023


وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية
250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
259445

الشعبة الأدبية
238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%. 
90688

الإجمالي
350133

 الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق 

أعلن مكتب التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بكل كلية وجاءت نتائج الحدود الدنيا

وكان أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحا أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه استنفذ عدد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وأكد مكتب التنسيق أنه قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:-

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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مباشر، رابط تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والمعاهد 2023

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رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والكليات والمعاهد 2023

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.
 

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