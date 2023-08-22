برقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية

أعلن مكتب التنسيق نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني من هنا ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة عبر هذا الرابط.

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

حالات الاستنفاذ في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023



استنفذ ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

إجراءات العمل بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2023

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :-

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل .

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية .

• سوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

• تيسيرًا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني من هنا أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة



• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

وأغلق مكتب التنسيق، مساء أمس الأحد، باب تسجيل رغبات طلاب

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وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، مطلع الأسبوع المقبل، أمام طلاب الثانوية العامة، وتكون المرحلة الأخيرة في تنسيق القبول بالجامعات..

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.