الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والكليات والمعاهد 2023

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والحدود الدنيا للشعبة الأدبية والعلمية.

وتتيح “فيتو” لطلاب الثانوية العامة رابط الحصول على تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والكليات والمعاهد 2023 من هنا.

رابط الحصول علي نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والكليات والمعاهد 2023 

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام، انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

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وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية
250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
259445

 

الشعبة الأدبية
238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%. 
90688

الإجمالي
350133

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:


عدد الطلاب المتقدمين 

البيان

علمي 254168

أدبي 90218

الإجمالي: 350133

 

لم يتقدم: 5747

 

علمي 5277

أدبي 470

وبذلك يتضح تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة 

 

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

الشعب العلمية 73054
الشعبة الأدبية 209226
الإجمالي
282280

 

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:
التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.


بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.


يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.


سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

 

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