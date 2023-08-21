غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

عثر أثريون في إيطاليا على غرفة نوم صغيرة في قصر روماني قرب مدينة بومبي الأثرية.

ولفتت وزارة الثقافة الإيطالية أن أثريين اكتشفوا غرفة نوم صغيرة من المحتمل أنها كانت مخصصة للعبيد، ما يسلط الضوء على مكانتهم في العالم القديم.

غرفة نوم أثرية في إيطاليا منذ 2000 عام

وعثر الأثريون على الغرفة في قصر بمنطقة سيفيتا جوليانا، على بعد نحو 600 متر شمالي أسوار بومبي المدينة التي دفنها ثوران بركاني قبل نحو ألفي عام.

وتضم غرفة النوم الصغيرة سريرين، أحدهما فقط عليه حشية، وخزانتين صغيرتين ومجموعة جرار وأوعية خزفية.

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وقالت وزارة الثقافة في بيان تبرز هذه التفصيلات مجددًا صعوبة الأوضاع التي عانتها الطبقات الدنيا في تلك الحقبة.

