الجمعة 18 أغسطس 2023
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منوعات

اكتشاف عملات عربية أثرية في روسيا

نقود عربية في روسيا،
نقود عربية في روسيا، فيتو

اكتشفت روسيا عملات عربية أثرية، وحسبما ذكر علماء الآثار في أكاديمية العلوم الروسية، يشير العثور على هذه القطع النقدية المعدنية والمجوهرات وغيرها إلى وجود علاقات تجارية واسعة ومتنوعة مع مناطق مختلفة من العالم.

ويؤكد المكتب الإعلامي لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن عثور العلماء في مقابر قديمة لنبلاء قبائل موروم بمقاطعة نيجني نوفجورد على قطع نقدية معدنية عربية ومجوهرات أجنبية وقطع أثرية أخرى، دليل على وجود علاقات تجارية واسعة لهذه القبائل مع مناطق أوراسيا البعيدة.

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قبائل موروم

يشار إلى أن قبائل موروم كانت تعيش في منتصف الألفية الأولى بعد الميلاد في المناطق الجنوبية لنهر أوكا بالقرب من مدينة موروم الحالية.

وفي السياق، تقول عالمة الآثار أولجا زيلينتسوفا: "كانت معلوماتنا عن حياة قبائل موروم على الضفة اليمنى لنهر أوكا واتصالاتهم مع الجيران والمناطق البعيدة ناقصة كثيرا.. ولكن الحفريات الحالية في مقابر جديدة كشفت لنا حياة موروم في النصف الأول من القرن العاشر. الآن علمنا أن قبائل موروم في الضفة اليمنى من النهر كانت تشارك بنشاط في التجارة الدولية، مثلها مثل قبائل موروم في الضفة اليسرى من النهر".

وتمت عمليات الحفر في منطقة مساحتها حوالي 200 متر مربع شملت 11 قبرا منها اربعة لنساء واثنان لنساء ورجال معا والبقية لرجال. 

واكتشف العلماء في أحد القبور أسلحة وخوذة مصنوعة من معدن غير حديدي وقطع من شريط ذهبي لتزيين الملابس وحقيبة من الفرو ودراهم فضية عربية وخواتم فضية وحزام مزين بلوحات معدنية بيضاء ومذهبة، سبق أن عثر على مثيل لها في مقابر الموردوفيين والهنجار وقبائل أخرى في أوروبا الشرقية.

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اكاديمية العلوم الروسية عملات عربية أثرية القطع النقدية المعدنية معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية قبائل موروم عالمة الآثار أولجا زيلينتسوفا الألفية الأولى بعد الميلاد نهر أوكا

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