إيطاليا: الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارا في عهد القذافي

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة بدون استراتيجية أوروبية.

حل قضية الهجرة

وقال تاياني، في مهرجان فيرسيليانا في مارينا دي بيتراسانتا، «بدون إستراتيجية أوروبية، وليست إيطالية فقط، لن يتم حل قضية الهجرة أبدًا».

عهد القذافي

وأشار تاياني إلى أنّ الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارًا في عهد القذافي، وأنّه «كان أفضل من الذين وصلوا فيما بعد، إنّها حقائق معقدة للغاية».

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وعلى الجانب الأخر قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة الماضية إن «الخطأ» الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على العقيد الراحل معمر القذافي، تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بليبيا، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير هناك.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، جاء تصريح تاياني في أعقاب الجدل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إثر زيارة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى روما التي بدأها يوم الأربعاء، والتقى خلالها كل من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

وأضاف تاياني في تصريحات تلفزيونية أن العلاقات التاريخية التي تربطنا وليبيا، تعطينا الحق بالحديث معها في ملف الهجرة.

معمر القذافي

وتابع: نحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط​​، ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضًا يجعل من حقنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية.

كما قال تاياني: "نحن نهتم بإيجاد حل لقضية الهجرة"، زاعمًا أنه "بفضل الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني مع القذافي، توقفت تدفقات الهجرة". قبل أن يختتم حديثه بالقول، إن "الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على القذافي، تسبب من ثمّ بإلحاق أضرار جسيمة بالبلاد، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير".